На муниципальных выборах в Литве полиция начала меньше досудебных расследований

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Во время этих муниципальных выборов в Литве полиция начала в три раза меньше досудебных расследований, чем на выборах 2015 года, сообщил заместитель Генкомиссара полиции Эдвардас Шилярис.

«У нас в три раза меньше начатых досудебных расследований, по сравнению с 2015 годом, 11 досудебных расследований», – заявил Э. Шилярис на пресс-конференции в понедельник.

«У полиции во время этих выборов было меньше работы, действительно можно гордиться тем, что выборы становятся более цивилизованными, мы не видим массовых подвозов к избирательным урнам, подкупа голосов, что могло бы обусловить отмену результатов выборов», – отметил он.

В воскресенье в Литве состоялись муниципальные выборы. В первом туре были избраны 19 мэров.

При голосовании по спискам кандидатов большинство голосов получили общественные комитеты, а среди партий наибольшим доверием пользовался Союз Отечества — Литовские христианские демократы (консерваторы).

BNS