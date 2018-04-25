На Нобелевскую премию мира-2019 номинировано более 300 человек

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В 2019 году более 300 кандидатов претендуют на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

«У нас 304 кандидата на Нобелевскую премию мира 2019 года, 219 из них — физические лица, остальные 85 — организации», — говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что в этом году зафиксировано довольно большое число кандидатов. Однако, рекордным по количеству номинантов считается 2016 год, тогда на премию мира претендовали 376 кандидатов.

Данные о том, кто именно выдвинут на Нобелевскую премию, согласно правилам, становятся открытыми только спустя 50 лет после вручения награды.

Кандидаты на премию ежегодно выдвигаются вплоть до 1 февраля. Затем в течение марта-апреля комитет формирует «шорт-лист» на основании работ и трудов кандидатов. Имя победителя объявляют в октябре.

В 2018 году премию мира присудили хирургу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Награду вручили за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

korrespondent.net