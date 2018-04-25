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Добрая, смешная и очень трогательная история любви в постановке известного и очень востребованного режиссера Нины Чусовой! Очаровательная постановка о любви и премудростях судьбы пополнила обширный список московских антрепризных спектаклей.

Герои спектакля – давние возлюбленные, двадцать лет назад они были молоды и влюблены… Им казалось, что ничто не сможет изменить их отношений, но жизнь распорядилась по-своему. Тесная связь, ранее оберегаемая парой, утеряна, и их союз стал одним из многих, к которым приклеился ярлык «не сложилось». Судьба разбросала их в разные стороны и закружила в водовороте событий, стирая остроту чувств.

Прошли годы, но у героини все еще жива память о светлых чувствах и трепетных встречах. Случай вновь заставил ее вспомнить о том времени… Она решила устроить в честь него прием. Он и не подозревал, какие загадочные пути позволили им встретиться… Чем же обернется эта встреча? Чем закончится эта «игра» для героев сегодня?

Конечно, в итоге все карты будут раскрыты. Но какой будет встреча? И можно ли восстановить старые узы и привязанности? Несмотря на важные вопросы, спектакль смотрится легко благодаря комедийным линиям. А красочная сценография и замечательное музыкальное сопровождение делают его одним из самых ожидаемых. Блистательная игра Александра Дьяченко и Екатерины Волковой, несомненно, доставит огромное удовольствие всем театралам!

Тонкий юмор в постановке нигде не граничит с пошлостью или вульгарностью, все изысканно, утонченно и со вкусом. Лиричная мелодрама с глубоким смыслом и искренней актерской игрой украсит вечер каждого зрителя.

Ни один зритель не останется равнодушным к этой легкой, доброй, смешной и очень трогательной истории, которая сыграна популярными и стильными актерами на одном дыхании!

Премьера: 22 февраля в 19.00.

Режиссер: Нина Чусова.

В ролях: Александр Дьяченко и Екатерина Волкова.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут без антракта.

Место: Театр танца (ул. Т. Косцюшкос, 11, Вильнюс).

Билеты в кассах TIKETA.