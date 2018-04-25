На «Оскар» выдвигается фильм А. Матялиса «Прекрасные лузеры. Другая планета»

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В этом году Литва на соискание приза американкой Академии киноискусства выдвинет документальный фильм Арунаса Матялиса о велоспорте «Прекрасные лузеры. Другая планета».

Такое решение приняла литовская отборочная комиссия, сообщил в четверг Киноцентр Литвы.

Документальная лента «Прекрасные лузеры. Другая планета» рассказывает об одном из наиболее сложной и популярной велогонке в мире — Джиро д’Италия. На ней одна из важнейших ролей приходится на так называемых грегари или доместик — велосипедистах, которые помогают лидерам команды добиться победы. В фильме зрители видят закулисье престижных соревнований, которые не разрешили снимать кинорежиссерам в течение 40 лет.

BNS