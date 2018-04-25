На переговорах министра образования Литвы и профсоюзов – перерыв

🔊 Воспроизвести

В четверг в министерстве образования и науки Литвы завершился первый этап переговоров между профсоюзами и представителями правительства по вопросу штатной оплаты труда учителей.

Переговоры длились шесть часов, переговоры продолжатся несколько позднее, в четверг.

Представители учителей, министр образования и науки Юргита Пятраускене, служащие министерства, советники премьера обсудили, как требования бастующего Профсоюза во главе с Андрюсом Навицкасом, так и просьбы не бастующих профсоюзов.

А. Навицкас сообщил журналистам, что возглавляемый им профсоюз готов пойти на уступки в переговорах о структуре учительской ставки или в вопросе сокращения классов, однако не откажется от требования повышения на 20% коэффициентов постоянной части должностной зарплаты педагогов и обеспечить неконтактные часы дошкольных учреждений педагогам.

Министр Ю. Пятраускене заявила, что реализация всех требований А. Навицкаса обошлась бы в 200 млн евро, а выделить такие средства сейчас невозможно.

Все же, она добавила, что надеется на заключение окончательного соглашения в четверг.

BNS