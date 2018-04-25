На полигон ВС Литвы в Пабраде проложат железнодорожную ветку

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В среду литовское правительство утвердило планы прокладки новой железнодорожной ветки длиной в полкилометра на военный полигон в Пабраде, находящийся в Швянченском районе.

Этот проект обойдется в целом около миллиона евро. Железная дорога часто используется для перевозки военной техники.

Кабинет министров поручил министерству обороны осуществлять надзор за работами предусмотреть источники финансирования. Ответвление линии Науйои-Вильня-Турмантас-латвийская граница шириной 1520 мм так называемого российского стандарта будет проложено с 51-ого километра.

«Это стратегический проект, он облегчит прибытие союзников. Он помогает и как логистическое решение для постоянных передвижений, которые осуществляются между полигонами в Рукле и Пабраде, поэтому он разгрузит автодороги, улучшиться качество жизни в Пабраде», – заявил на заседании правительства министр обороны Раймундас Кароблис.

«Суть постановления в том, что требуется как можно быстрее оборудовать одну ветку в Пажеймяне, которая также будет использоваться и министерством обороны. Время торопит. Просто нужно принять решение по поводу строительства самого объекта», – вторил ему министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис.

В правительственном постановлении говорится, что новая железнодорожная ветка должна быть проложена до 1 февраля 2020 года, если потребуется, на ней будет установлена сигнализация, системы связи, электрообеспечения, управления движением, будет реконструирован переезд.

Новую ветку планируется испытать в начале 2020 года, когда в Литве планируются крупномасштабные военные учения «Защитник 2020» (Defender 2020).

Ожидается, что во время учений литовские военные и союзники смогут доставить тяжелую военную технику и прочее оборудование по железной дороге, а не по дорогам самого полигона.

Прокладка железной дороги на полигон и оборудование систем, которое обойдется почти в 720 тыс. евро, будет финансироваться за счет ассигнований министерства обороны. Требующиеся на реконструкцию переезда около 240 тыс. евро будут выделены равными частями из ассигнований министерства и находящейся в госуправлении железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

Для обеспечения боевой готовности сил НАТО в будущем ежегодно планируется проводить учения по передислокации вооруженных сил по железной дороге, говорится в правительственном постановлении.

BNS