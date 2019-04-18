На полигоне в Пабраде испробованы современные гаубицы

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На полигоне литовских вооруженных сил (ВС) в Пабраде прошли первые боевые стрельбы из модернизированных самоходных гаубиц PzH2000, приобретенных у Германии, сообщило министерство обороны Литвы.

В ходе длившихся почти две недели стрельб военные стреляли боевыми осколочными снарядами в стационарные цели.

Стрельбы проходили в светлое время суток, максимальное расстояние выстрела составила 12 км, а максимальная дальность выстрела этой гаубицы превышает 30 км.

Использованные ВС Литвы до сих пор полевые артиллерийские орудия M-50 могли уничтожать цели на расстоянии 11 километров.

«Мы тестировали новую боевую технику, соблюдая установленные процедуры, однако в непростых условиях. Интенсивность стрельб была высокой, однако попадание в цели и окончательный результат соответствуют ожиданиям», – заявил после учений командующий Артиллерийским батальоном им. генерала Р. Гедрайтиса, полковник-лейтенант Мариюс Йонялис.

В декабре прошлого года в Литву поступили первые две гаубицы PzH2000 из Германии. В целом Литва должна получить 18 гаубиц. Все они должны быть доставлены в ВС Литвы до конца этого года.

BNS

By Heinz Guderian — Own work, CC BY-SA 3.0, Link