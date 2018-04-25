На полпути сейма: наибольшим вниманием СМИ пользуются премьер, спикер и лидер «аграриев»

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За два года работы сейма нынешнего созыва наибольшим вниманием СМИ пользовались лидеры правящих: премьер-министр Саулюс Сквярнялис, староста фракции «аграриев» Рамунас Карбаускис, спикер сейма Викторас Пранцкетис.

Наименьшее внимание СМИ уделяли представителям Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.

Эксперты утверждают, что внимание к «аграриям» растет с начала срока полномочий сейма. Пик был в мае этого года, когда рассматривались и утверждались выводы парламентского расследования Комитета по национальной безопасности и обороне о незаконном влиянии на политиков и чиновников.

С 14 ноября 2016 года по 1 ноября этого года С. Сквярнялис упоминался СМИ 46 тыс. 579 раз, свидетельствуют данные, представленные BNS компанией мониторинга средств массовой информации Mediaskopas.

За этот же период лидер Литовского союза крестьян и «зеленых» («аграриев») Р. Карбаускис упоминался 38 тыс. 522 раза, а глава парламента В. Пранцкетис – 20 тыс. 466 раз.

Четвертую позицию занимает министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, его фамилия в СМИ прозвучала 20 тыс. 450 раз, на пятой позиции – бывший министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас, упомянутый 10 тыс. 204 раза.

В десятку лидеров также попадает глава оппозиционных консерваторов Гарбиэлюс Ландсбергис (8269), министр экономики Виргиниюс Синкявичюс (7662), консерватор Андрюс Кубилюс (7509), «аграрий» Агне Ширинскене (7317) и социал-трудовик Гядиминас Киркилас (7316).

В 2016 – 2017 годах правящие упоминались в среднем в 4000–5000 публикациях в месяц, а в этом году средний показатель составляет 8000 – 9000 публикаций.

За два года меньше всего в прессе, интернете, на ТВ и по радио упоминались члены Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей. У шести из восьми членов этой фракции в сейме последние позиции в этом рейтинге.

Эта фракция в сейме не принадлежит ни оппозиции, ни правящему большинству, хотя при голосовании ее члены часто поддерживают проекты «аграриев».

Это исследование СМИ проведено в результате мониторинга публикаций национальных, региональных и районных изданий, интернет-порталов, агентств новостей, информации по телевидению и радио.

Избранный в октябре 2016 года XII Сейм приступил к работе 14 ноября того года.

BNS