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На пост главы Литовского союза стрелков предлагается Г. Коризна

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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предлагает назначить главой Литовского союза стрелков (ЛСС) полковника-лейтенанта Гинтараса Коризну.

Офицер сейчас является лектором действующего в Эстонии Балтийского оборонного колледжа, ранее командовал Егерским батальоном им. Витаутаса Великого.

Р. Кароблис подтвердил BNS , что после получения одобрения парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне кандидатура будет вынесена на рассмотрение съезда ЛСС.

Р. Коризна должен сменить на посту главы ЛСС завершающего трехлетний срок полномочий полковника-лейтенанта Людаса Гумбинаса. Министр решил не назначать нынешнего главу союза на второй срок полномочий.

Созданный в 1919 году Союз стрелков Литвы – военизированная общественная организация, которая сейчас насчитывает более чем 8 тыс. членов. Количество членов организации заметно выросло после аннексии Крыма Россией.

BNS

Метки: 

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