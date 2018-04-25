На Празднике песни в Литве — министры культуры Эстонии и Германии

В четверг и в пятницу в Литве будут находиться министры культуры Эстонии и Германии, прибывающие на мероприятия Праздника песни.

Как сообщило литовское министерство культуры, эстонский министр культуры Индрек Саар посетит мероприятия Праздника песни и впервые проходящую в странах Балтии триеннале «Отрекись от призраков».

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон отметила, что сотрудничество, связывающее культуры обеих стран, помогает совершенствоваться и создает преимущества в презентация стран миру.

«Мы разные, однако, нас связывают прочные связи сотрудничества, которые помогли реализовать культурные программы за рубежом, приуроченные к столетиям независимости наших государств», — сказал министр культуры.

Министры культуры Литвы и Эстонии обсудят реализацию программы столетия Балтийских государств, дальнейшие действия, поощряющие более тесное сотрудничество культурных организаций Балтийских стран.

Между тем, 6 июля в Вильнюс прибудет министр по делам культуры и масс-медиа Германии Моника Грюттерс, она примет участие в открытии завершенного ансамбля Дворца правителей в Вильнюсе, откроет международную выставку, посвященную культуре и искусству Саксонии и княжеского двора Литвы.

Экспозиция, собранная из произведений Дрезденского государственного собрания, напоминает о том, какими тесными были исторические, политические, династические и культурные связи Литвы и Саксонии в ходе столетий.

BNS