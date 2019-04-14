На президентских выборах – 9 кандидатов

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На предстоящих в Литве в мае президентских выборах будут баллотироваться девять кандидатов.

Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) объявила кандидатами социал-демократа Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса, философа Арвидаса Юозайтиса, европарламентария Валянтинаса Мазурониса, экономиста Гитанаса Науседу, членов Сейма Миндаугаса Пуйдокаса и Наглиса Путейкиса, кандидата правящих «аграриев», премьера Саулюса Сквярнялиса, кандидата консерваторов – парламентария Ингриду Шимоните, главу Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентария Вальдемара Томашевского.

Официально они станут кандидатами в пятницу, с этого момента смогут пользоваться правовой неприкосновенностью.

ГИК отказалась регистрировать кандидатами европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, Альфонсаса Буте, Пятраса Гражулиса и Казимера Юрайтиса, так как им не удалось собрать предусмотренных законом 20 тыс. подписей.

12 мая состоятся выборы президента и референдумы о двойном гражданстве, а также о сокращении числа членов Сейма, 26 мая намечаются второй тур президентских выборов и выборы в Европарламент.

Первые предвыборные дебаты

В Литовской национальной библиотеке им. М. Мажвидаса в понедельник состоялись первые дебаты кандидатов в президенты Литвы.

Трое кандидатов, лидирующих в социологических опросах, не исключают возможности компенсации личного имущества, утраченного жившими до войны в Литве евреями.

«Есть определенные моральные долги, которые нужно искренне обсуждать. Говорить о возвращении имущества было бы сложно в нынешних обстоятельствах, но другие решения, я думаю, мы можем обсудить», – заявила кандидат в президенты Ингрида Шимоните.

Кандидат Саулюс Сквярнялис отметил, что, хотя с точки зрения закона процесс реституции в Литве завершен, все же можно говорить о денежной компенсации за отнятое частное еврейское имущество.

«Сейчас попытка возобновить процесс реституции имела бы различные последствия, это затронуло бы наш не очень радостный, достаточно трагичный период истории, но обсудить всегда можем», – сказал он.

«Я был бы склонен поддержать дискуссии о возмещении имущества лицам, которые пережили Холокост и сегодня живы, а не наследникам, не родственникам», – уточнил С. Сквярнялис.

Гитанас Науседа подчеркнул, что есть моральный долг перед народом, «который многие столетия плечом к плечу с нами давал литовской экономике, культуре прочим сферам очень многое».

«Я думаю, что этот вопрос не мог бы быть однозначно исключен из повестки работы. (…) Да, в данном случае нет возможности обсудить возвращение имущества, но об определенной компенсации ущерба в финансовом плане мы действительно могли бы говорить», – сказал он.

Согласно принятому в 2011 году Закону о добровольной компенсации недвижимого имущества еврейских религиозных общин, Литва за десять лет обязалась выплатить более 37 млн евро компенсации за имущество, национализированное тоталитарными режимами.

Ежегодно правительство выделяет в специально созданный фонд около 3,6 млн евро. По закону за счет этой суммы финансируются культурные, просветительные, научные, спортивные проекты, проекты в сфере здравоохранения и религии литовских евреев, а часть средств откладывается на будущие проекты.

Также после вступления в силу закона 869 тыс. евро было направлено на одноразовую компенсацию-помощь проживающим сейчас за границей лицам, которые во время Второй мировой войны жили в Литве и пострадали от оккупационных режимов. Компенсации были выделены 1,5 тыс. человек.

Об отношениях Минска и Вильнюса

Кандидат в президенты Гитанас Науседа заявил на предвыборных дебатах, что ситуация со строительством в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) не должна полностью омрачать отношений Вильнюса и Минска.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис отметил, что улучшать отношения с Беларусью следует для того, чтобы на запущенной БелАЭС Литва могла бы внедрить систему мониторинга. Третий кандидат в президенты Ингрида Шимоните сказала, что не меняла бы отношений Литвы и Беларуси.

По мнению Г. Науседы, основной целью политики Литвы в отношениях с Минском должно быть достижение независимости Беларуси от России.

«По моему мнению, наши отношения должны основываться на том принципе, что мы хотим, чтобы сохранялось независимое государство у наших восточных границ. Не стоит прерывать контактов, я думаю, что нужно сотрудничать и на политическом, и на экономическом, и на всех прочих уровнях», – добавил он.

И. Шимоните утверждает, что Литва должна блокировать электроэнергию с БелАЭС и стремиться убедить делать это другие страны и Евросоюз. Парламентарий сказала, что отношения Литвы с Беларусью ухудшились не только из-за БелАЭС, но и по причине, осуществления методов правящей администрации.

«Отказаться от агрессивной риторики в отношении России»

Кандидат Витянис-Повилас Андрюкайтис предлагает «развивать политику в отношении России».

«На смену изоляции России и избыточной агрессивной риторике должно прийти нормальной поведение: следует ясно сказать, где мы не будем договариваться и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения», – сказал кандидат, представляя свою предвыборную программу.

В.-П. Андрюкайтис предложил отделить администрацию президента России Владимира Путина от людей этой страны и бизнеса.

«Несомненно, администрация В. Путина нарушила международное право в контексте событий на Майдане и аннексии Крыма, поэтому есть Минское соглашение, за это введены санкции в отношении российской администрации, но мы должны осознать, что мы не можем наказывать людей, поскольку большая часть населения — такие же люди, как в Литве, в Беларуси», – сказал В.- П. Андрюкайтис.

«Нам стоит осознать, что у нас разные аспекты, один аспект – поведение Литвы в отношении администрации В. Путина, второй аспект – поведение Литвы в отношении российского бизнеса, науки, культуры, людей, сотрудничества по вопросам торговли и т. д.», – отметил кандидат.

Он напомнил о решении президента Эстонии Керсти Калюлайд посетить Москву. «Вот президент внезапно решает отправиться в Москву, все затихли и начали думать, что делать. Это очень красноречиво говорит о том, что нам следует освободиться от этого страха и синдрома, вернуть комплексное осознание мира, в котором мы находимся», – сказал он.

В программе В.-П. Андрюкайтиса говорится, «полноценный диалог с Россией может начаться только тогда, когда она начнет демонстрировать уважение к международному праву и демократическим ценностям».

Как отмечается в документе, «должны оставаться прагматичное экономическое сотрудничество и настрой поддерживать отношения между людьми».

Тем временем

Проблемы нацменьшинств

Четыре кандидата на пост президента представили свое мнение по главным вопросам прав нацменьшинств в Литве. В инициированных Польским дискуссионным клубом дебатах, которые прошли в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, участвовали Витянис-Повилас Андрюкайтис, Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните и Вальдемар Томашевский.

Председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей В. Томашевский в своей вступительной речи выразил надежду на то, что проблемы нацменьшинств в Литве не только будут обсуждаться, а наконец, будут решены.

Он не согласился с утверждением кандидата от социал-демократов В. Андрюкайтиса о том, что название «национальная община» в отношении национальных меньшинств звучит лучше, так как речь идет не только о звучании.

В. Томашевский подчеркнул, что национальные меньшинства имеют юридическое определение, конкретно выраженное в европейских правовых актах и стандартах. Одна из основных проблем национальных меньшинств в Литве заключается в том, что здесь пренебрегают всеобще признанным определением национальных меньшинств.

«Национальные меньшинства – это те, которые проживают на этой территории издавна, так называемые автохтоны. В Литве, помимо литовцев, жемайтисов, издавна живут поляки, русские, белорусы, украинцы, татары, евреи, караимы и латыши», – объяснил европарламентарий.

Подготовлено по сообщениям СМИ