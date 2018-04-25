На президентских выборах в Литве социал-трудовики поддержат С. Сквярнялиса

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В субботу правящая Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) решила, что на президентских выборах поддержит премьера Саулюса Сквярнялиса.

«Кандидату левых или лево-центристов нужно победить на президентских выборах. Это могло бы быть одним из важнейших и самых весомых аргументов в предвыборной кампании – президент, правительство и сейм – слаженно работающие, а не борющиеся между собой звенья власти», – заявил председатель партии Гядиминас Киркилас.

ЛСДТП была создана в прошлом году, когда часть политиков покинула Литовскую социал-демократическую партию.

BNS