На прием в поликлинику – и в субботу

Государственная больничная касса при Министерстве здравоохранения обращает внимание на то, что многие поликлиники страны работают и по субботам, поэтому пациентам с небольшим недомоганием необязательно сразу спешить в приемный покой больниц, где и без того длинные очереди, особенно в холодное время года. Пациенту важно выяснить, когда работает поликлиника, к которой он прикреплен, и когда семейные врачи принимают в выходные.

Так люди, которые жалуются на обострение хронических заболеваний, могут сэкономить много времени, а в приемных покоях больниц очереди будут меньше и пациентам с более серьезными заболеваниями можно будет быстрее получить нужную медицинскую помощь.

«Зимой, когда значительно увеличивается количество различных травм – переломов рук и ног, ушибов, а также простудных заболеваний, в приемных покоях больниц самый большой наплыв пациентов, часть из них вместо того, чтобы обращаться в больницы, могут доверить свои проблемы здоровья семейному врачу, дежурящему в поликлинике», – говорит Вячеславас Заксас – директор Департамента услуг по уходу за здоровьем Государственной больничной кассы.

В приемные покои больниц машины скорой помощи привозят тяжело больных: покалеченных, мучимых сильной болью, потерявших сознание, которые нуждаются в неотложной помощи. Поэтому хроническим больным приходится ждать в приемном покое не один час.

«Все поликлиники, оказывающие услуги семейной медицины, должны обеспечить непрерывное (круглосуточное во все дни недели) предоставление этих услуг. Правда, некоторые поликлиники заключают договоры с другими медицинскими учреждениями, работающими круглосуточно. Это может быть другая поликлиника или больница, работающая круглосуточно. Пациенты за этими услугами приезжают сами, т. е. так, как они обратились бы к своему семейному врачу», – отмечает Заксас. По его словам, в последнее время становится больше поликлиник, которые сами с учетом потребностей своих пациентов и повышая доступность этих услуг, оказывают их и в выходные дни.

«Очень важно, чтобы информация лечебного учреждения о времени своей работы или о договоре, заключенном с другой поликлиникой, оказывающей круглосуточные услуги, была размещена на хорошо видном пациенту месте, чтобы прикрепленные к поликлинике пациенты знали, куда им следует обращаться, если поликлиника не работает», – напоминает Заксас.

Обращаем внимание на то, что в компетенцию семейного врача входят различные обследовательские и лечебные действия, например, общее физическое обследование больного, измерение артериального кровяного давления, запись и оценка электрокардиограммы, внутримышечные, подкожные, внутривенные инъекции, забор крови на анализ, некоторые лабораторные анализы, наложение лангеток при переломе костей, наложение повязок на разные части тела, промывание желудка и пр. При наличии медицинских показателей и в неясных случаях пациента могут направить на консультацию к специалисту, а при необходимости – в больницу.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N51 (1139) 22 декабря, больничная касса, поликлиника, прием, суббота