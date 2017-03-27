На прошлой неделе истребители НАТО дважды сопровождали российские самолеты

Истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

Как сообщается, на прошлой неделе пришлось сопроводить самолеты “Ил-18” и “Ан-26”.

Последний самолет летел с отключенным транспондером.

Натовская миссия воздушной полиции стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

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