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На прошлой неделе истребители НАТО дважды сопровождали российские самолеты

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 27, 14:00   |   Комментариев: 2

Истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

Как сообщается, на прошлой неделе пришлось сопроводить самолеты “Ил-18” и “Ан-26”.

Последний самолет летел с отключенным транспондером.

Натовская миссия воздушной полиции стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (2)
  1. (89.138.1.8) Алдона пишет:
    2017 03 27 at 22:43

    я тоже по GPS сопровождаю аса на прием к психиатру. И что?
    йонас! ты безнадежный баран, просвета нет и не будет в твое жизни.

  2. (83.220.239.122) йозас пишет:
    2017 03 27 at 16:39

    от того, что они сопровождают русские не перестанут летать.керосин лучще тратить на тренировку пилотирования.






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