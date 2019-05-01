На пути к профсоюзному обновлению

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Предпосылкой появления майского праздника стало совсем не радостное событие. 1 мая 1886 года рабочие Чикаго вышли на улицы города с требованием улучшить условия труда и сократить рабочий день до восьми часов. Но первомайскую демонстрацию жестоко разогнала полиция: десятки человек получили серьезные травмы, несколько мирных горожан погибли. В память о трагическом событии 1886 года Парижский конгресс II Интернационала установил первое мая Днем солидарности рабочих. Среди первых стран, отметивших День весны и труда, были Бельгия, Франция и Германия.

Парижский конгресс указал, что в день 1 Мая рабочие должны одновременно во всех странах организовывать демонстрации и предъявлять властям требования по установлению 8-часового рабочего дня и улучшению положения трудящихся.

Уже в следующем году Первомай отмечали во многих странах Европы – в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции.

В наши дни в Испании Первомай отмечается как Праздник влюбленных и цветов, в Скандинавии — как День кукушки, в Нидерландах – это Фестиваль тюльпанов, во Франции – Праздник ландышей, в Российской Федерации – это Праздник весны и труда, а в Литве – Международный день трудящихся.

Как считает литовский профессиональный лидер Кристина Крупавичене, профсоюзам надо возвращаться к первоначальным требованиям по защите прав работающих, прежде всего права на 8-часовой рабочий день, по достойной оплате труда, соответствующей трудовым затратам, по обеспечению благоприятного режима труда и отдыха.

Какова роль профсоюзов в отстаивании прав трудящихся – об этом в беседе с председателем профессионального союза «Солидарность» Кристиной Крупавичене.

— Профсоюз, который вы возглавляете, — один из наиболее активно развивающихся, вы являетесь членом Трехстороннего совета, работающего при Министерстве социальной защиты и труда. Какие группы работающих объединяет ваш профсоюз?

— Наш профсоюз объединяет 20 тысяч работающих по всей Литве. Наиболее многочисленные и хорошо организованные профессиональные союзы медиков, социальных работников, сотрудников, занятых в сфере энергетики, в промышленном секторе. В нашей структуре есть профсоюзы, объединяющие работников сферы просвещения, специалистов сферы туризма.

— Какие актуальные проблемы сегодня приходится решать профсоюзам?

— Как вы знаете, действует новый Трудовой кодекс. Со стороны власти все было сделано для того, чтобы либерализировать систему трудовых отношений, проще говоря, чтобы работодателю легко было взять человека на работу и легко его уволить, платить по своему желанию.

Один из горячих примеров. К нам в профсоюзную организацию обратился живущий в Мариямполе человек и рассказал свою историю трудоустройства. Литовская компания набрала людей для работы в Швеции, они там какое-то время проработали, но в данный момент работы нет, а их не уволили и никакого простоя не оплачивают. Люди остались без средств к существованию, без ясных перспектив. Такие случаи нередки. Считаю, что, если не будет слышен голос профсоюзов, либеральная политика полностью завоюет сферу трудовых отношений. Работающий человек сегодня слабо защищен. Обратиться за помощью также сложно, так как услуги юридических консультаций слишком дороги, не по карману рядовому работающему, а тем более лишившемуся заработка.

Работающий должен решиться на то, чтобы отстаивать свои права, требовать только легального трудоустройства. В противном случае он окажется лишенным официального отпуска, выплат пособий по больничному, в случае увольнения.

В результате дебатов в Трехстороннем совете по новому Трудовому кодексу профсоюзам удалось отстоять требования по продолжительности выплат пособий по безработице – сейчас пособие платят в течение 9 месяцев. Добились создания Гарантийного фонда для выплат пособий в случае увольнения работающего по инициативе работодателя.

— Ваш профсоюз активно включился в решение вопросов, связанных с проблемами медиков, работающих в исправительных учреждениях…

— Раньше зарплаты тюремных врачей были примерно на 50% выше, чем зарплаты обычных врачей, так обстоят дела и во всем мире, а сейчас их уравняли или даже сделали меньше. Профсоюз медработников системы учреждений лишения свободы «Солидарность» проводил пикет у здания правительства Литвы. Медики недовольны тем, что власти не выполняют своих обещаний и не улучшают условия их работы, не повышают зарплаты. Ситуация такова, что тюремные врачи, которые сталкиваются с психологическим насилием, а иногда и с физическим, получают столько же или меньше, чем врачи, работающие в обычных больницах.

Было предложено за счет внутренней реорганизации повысить зарплату медикам. Некоторым медработникам было предложено уволиться. Другим – сократили рабочие ставки. Под ударом оказались наиболее активные работники, отстаивающие свои права. Наш профсоюз продолжает следить за ситуаций с правами работающих, помогает в решении спорных вопросов.

— Немало негативных оценок вызвали изменения в системе налогообложения, по сути, обернувшиеся уменьшением дохода работающих…

— Такая система налогообложения действует только у нас и в Румынии. С внедрением так называемой налоговой реформы особые проблемы появились у тех, кто работает по системе сдельной оплаты труда либо его заработок включает и премиальные. Работодателям предоставлены широкие возможности для манипуляций. Можно сказать, что от этих нововведений выиграли только получающие высокую заработную плату. Те, кто живут от зарплаты до зарплаты, не ощутили позитивных перемен.

В прошлом году Литва вступила в так называемый клуб богатых стран — Организацию экономического сотрудничества и развития. Но, как выяснилось, в реальной жизни нам далеко до такого статуса. Подсчитано, что мы работаем в год в среднем на 488 часов больше, чем жители Германии. У нас любят заявлять о росте величины заработных плат. Но реально они выросли за счет увеличения сверхурочного времени работы.

По сути, у нас уже продолжительность рабочего времени значительно выше заявляемых восьми часов. За счет увеличения нагрузки, как, например, у медиков, увеличиваются объемы работ. У нас жесткие условия труда, работодатели не придерживаются установленных норм оплаты труда, режима труда и отдыха. Надо наконец-то решительно заявить: нельзя конкурировать только за счет одной дешевой рабочей силы. Придется искать новые двигатели развития.

— Облегчение визового режима способствует росту трудовой миграции, что порой приводит к нарушению прав приезжающих на заработки, расширению теневого сектора…

— К нам обращается немало мигрантов с жалобами на нарушения трудовых прав. Очевидно, насколько быстро разрастается эта проблема. Нередко приходится сталкиваться с вопиющими случаями нарушений трудового законодательства. К примеру, водители – граждане третьих стран, зачастую Украины, нанимаемые здесь в Литве, — практически бесправны.

Расскажу такой случай. Водитель – гражданин другой страны, работающий в литовской компании, обратился к нам с просьбой о помощи, рассказал о своей проблеме. В Испании произошла авария, водитель оказался в больнице, разбита фура. А у него страховка лишь на оказание первой медицинской помощи. Литовский работодатель сказал ему, возвращайся, как хочешь. Травмированный человек вынужден был на полуразбитой машине добираться до Литвы. Здесь работодатель потребовал подписать вексель на десятки тысяч евро для погашения стоимости машины. По сути, работающий превращался в раба, которого заставляли работать в течение многих лет без оплаты труда. С помощью наших юристов удалось решить эту проблему

Хотя у нас и слышны негативные отзывы по поводу принятия пакта мобильности в транспортной сфере, но, по мнению профсоюзов, это необходимая мера. Работающему в литовской компании за аналогичную работу должны платить зарплату не меньшую, чем работающим в ирландской или немецкой, у них должны быть одинаковые условия работы, права.

— Международная организация труда (МОТ), занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений, в этом году отмечает свое столетие. К этой дате приурочены памятные мероприятия, конференции, участником которых вы также будете. Какие актуальные вопросы на повестке дня этой организации?

— Стремление отдельных стран к улучшению положения трудящихся вызвало увеличение затрат, рост себестоимости продукции, что потребовало решения противоречий в трудовых отношениях между государством, работодателями и работниками в большинстве стран.

Чтобы противодействовать стихийному разрешению возникающих в обществе противоречий взрывным, насильственным, революционным путем, организаторы МОТ решили создать международную организацию, цель ее — всемерно содействовать социальному прогрессу, установлению и поддержанию социального мира между различными слоями общества, способствовать разрешению возникающих социальных проблем эволюционным, мирным путем. Три основных компонента ориентированной на человека программы МОТ, касающейся будущего сферы труда, — инвестиции в развитие способностей человека, инвестиции в институты рынка труда, инвестиции в достойный и стабильный труд — будут способствовать обеспечению достойного и безопасного труда.

Литва ратифицировала положения Конвенции Международной организации труда и должна их придерживаться, чтобы законы не нарушались. Но нередко случается так, что принимается закон, и сразу же находят способ, как его обойти.

В ближайших планах, инициируемых Международной организацией труда, — создание единой компьютеризированной системы в Евросоюзе, чтобы работающие разных стран имели одинаковые социальные гарантии, чтобы человек смог претендовать на защиту своих прав, получать пособия, пенсии независимо от того, в какой стране он работал. Причем система должна быть построена таким образом, чтобы самому работающему не приходилось доказывать свои права или, к примеру, трудовой стаж.

Профсоюзы представляют, защищают категорию людей, которая продает свой труд. Как отметил председатель Европейской комиссии (правительства Евросоюза) Жан-Клод Юнкер, труд — это не товар на рынке. Труд – это особая услуга. Труд должен цениться, и за него должны заплатить столько, чтобы человек мог жить, чтобы имел средства на приобретение питания, проживание, содержание семьи. Если же работающему не хватает средств на удовлетворение этих потребностей, значит это не труд, а рабство.

— Но как отстаивать работающим свои правы, если в стране есть безработица, люди боятся потерять свое рабочее место?

— Сегодня у работающих есть механизм для защиты их прав – профсоюз. Мы должны научиться пользоваться этим механизмом. Конечно, непросто защищать свои права. Власть не жалует борющихся за свои права, дающих ей советы. Даже эксперты по социальным вопросам не находят общего языка с властью, предпочитая сотрудничество не с властью, а с профсоюзами.

В свою очередь, владельцам компаний надо помнить, что взаимоотношения между работником и работодателем должны быть такими, чтобы у рабочего формировалась лояльность по отношению к своему работодателю, предприятию. Лояльность рабочего – это самая большая ценность, поскольку он обеспокоен будущим своего предприятия. Надо научиться правилам хорошего поведения и в сфере трудовых отношений.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА