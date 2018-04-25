На радость сеньорам: повышается пенсия

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В августе будут выплачены перерассчитанные и повышенные пенсии примерно 150 тысячам – четверти – сеньоров, а остальным это будет сделано в сентябре. И все-таки пенсии повысятся не всем, а только тем, у кого трудовой стаж более 30 лет.

Пересчитываются только пенсии по старости и только назначенные до начала этого года. Пенсии по утрате трудоспособности (инвалидности) и те пенсии по старости, которые назначены в этом году, не будут перерассчитываться. Все сеньоры получат личные письма с информацией о размере перерассчитанной пенсии и о сумме недоплаты.

«Оценить данные и принять сотни тысяч решений – сложный процесс, потому что пенсия каждого человека – индивидуальная: мы должны точно подсчитать и назначить человеку все, что положено.

Мы понимаем, как это важно людям, и хотим попросить набраться терпения – дать ответы каждому о размере пенсии мы сможем только тогда, когда будет принято решение, которое каждый получит лично. Пока нет решения, наши консультанты не смогут ответить, каков размер перерассчитанной пенсии. Поэтому призываем дождаться решения, которое сеньоры должны получить до конца сентября», — отмечает директор «Содры» Миндаугас Синкявичюс.

Все получат письма

В августе пенсии, как обычно, начали выплачивать десятого числа. Примерно у 150 тысяч сеньоров, имеющих трудовой стаж более 30 лет, эти пенсии по старости могут быть значительно больше, чем обычно, потому что начинается выплата пенсий не только в среднем на 9 евро больше, но вместе будут выплачены разовые недоплаты за первые месяцы этого года.

Например, если у человека, имеющего 40-летний стаж и получающего среднюю пенсию по старости 320 евро, она повысилась на 8 евро, тогда в августе ему будет выплачена перерассчитанная пенсия в 328 евро и разовая недоплата в 56 евро за месяцы с января по июль. Поэтому всего он в этом месяце получит 384 евро, а в сентябре и далее ему будет выплачиваться перерассчитанная пенсия в 328 евро.

Ровно так же будет вестись расчет и в том случае, если более высокая пенсия будет перерассчитана и ее начнут выплачивать в сентябре. Только разовая недоплата будет больше, потому что разница уже будет не только за январь — июль, но и за август.

Повышенную пенсию должны получить три из четырех сеньоров – 450 тысяч. Для остальных она не меняется.

В среднем пенсия повысится на 9 евро, однако каждому – по-разному, в зависимости от накопленного стажа. Поэтому у одних пенсия может повыситься на несколько центов, а у других даже на несколько десятков евро. Пенсионерам, у которых стаж менее 30 лет, после перерасчета пенсии не уменьшатся.

Пенсия будут повышена с оценкой каждого дня, превышающего 30-летний стаж. Если сеньор имеет 30 лет и 6 месяцев стажа, его пенсия повысится примерно на 0,4 евро и отныне будет выплачиваться в большем размере. Если накопленный стаж составляет 35 лет, пенсия повысится на 4 евро, а при 36-летнем стаже – уже на 4,8 евро. Например, если стаж составляет 45 лет, пенсия увеличится на 12 евро.

Если стаж менее 30 лет, то после перерасчета пенсия не может стать меньше. Письма из «Содры» получат и те сеньоры, размер пенсии у которых не изменится.

Пенсии будут повышаться

В начале этого года все пенсии были индексированы и повысились почти на 7% – в среднем на 21 евро. После перерасчета пенсии повысятся еще в среднем на 9 евро, и в конце года средняя пенсия по старости при наличии необходимого стажа составит 332 евро.

В начале следующего года, как предусмотрено Законом о пенсиях социального страхования, пенсии снова будут индексированы – насколько они повысятся, будет зависеть от нынешних и прогнозируемых изменений фонда заработной платы. На сколько в среднем будут расти экономика и фонд заработной платы населения, на столько в среднем будут повышаться и пенсии.

Информация «ЛК»