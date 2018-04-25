На ратификацию в сейм Литвы вносится договор о выдаче осужденных в Бразилии литовцев

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В сейм Литвы на ратификацию вносится договор, согласно которому осужденные в Бразилии литовцы могут быть переданы Литве для отбывания срока заключения. Такой же порядок будет действовать и в отношении осужденных в Литве граждан Бразилии.

«Договор призван обеспечить более благоприятные условия для социальной реабилитации осужденных лиц, создать условия для осужденных отбывать наказание в том государством, откуда они родом», — говорится во внесенном в сейм законопроекте.

Как говорится в проекте, подготовленном Минюстом, сейчас известно о трех отбывающих сроки лишения свободы в Бразилии гражданах Литвы, однако эта цифра постоянно меняется. По неподтвержденным данным, в 2013–2014 годах в Бразилии отбывало сроки 15 граждан Литвы, в 2015 году – восемь, а в 2017 — пять.

В Литве нет отбывающих тюремные сроки граждан Бразилии.

В настоящее время правового регулирования передачи лиц между Литвой и Бразилией нет, поэтому, как утверждает Минюст, в случае необходимости такая процедура была бы невозможна.

Договор подписан в прошлом году в Нью-Йорке.

3 января президент Даля Грибаускайте внесла этот договор на ратификацию в сейм. Он вступит в силу только ратификации сеймом.

BNS