На разбирательства с Veolia и «Газпромом» выделено 3,2 млн евро

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В связи с тем, что Литва продолжает разбирательства с французским концерном Veolia в Вашингтонском арбитраже и стремится аннулировать решение Стокгольмского арбитража в споре с российским газовым концерном «Газпром», на оплату услуг адвокатов, представляющих Литву, выделено еще 3,2 млн евро.

В среду правительство решило выделить министерству энергетики эту сумму за счет средств, взятых в кредит под госгарантию. По сообщению министерства, в 2018-2020 годах для оплаты услуг юристов может потребоваться еще в целом около 7,5 млн евро.

Год назад на оплату услуг этих же юристов Минэнерго было выделено 2,3 млн евро.

В споре с «Газпромом» Литву представляет одна из крупнейших в мире адвокатских контор — американская Shearman &Sterling, в споре с Veolia – также Shearman & Sterling вместе с литовской адвокатской конторой Tark,Grunte, Sutkiene ir partneriai.

Veolia в Вашингтонском арбитраже утверждает, что ее инвестиции пострадали по причине нечестного поведения литовских политиков и регулирующих служб, а в Вашингтонском арбитраже требует возмещения ущерба в размере 118 млн евро.

Длившийся четыре года спор правительства и «Газпрома» по поводу переплаты в 1,4 млрд евро завершился в июне 2016 года оглашением решения Стокгольмского арбитража об отсутствии вины российской компании, однако арбитраж признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями литовской газовой компании Lietuvos dujos, «Газпром» находился в конфликте интересов.

В сентябре прошлого года Литва подала заявление в шведский суд с просьбой аннулировать решение Стокгольмского арбитража.

BNS