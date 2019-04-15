На референдум о сохранении гражданства зарегистрировалось рекордно много живущих за границей литовцев

За месяц до референдума о сохранении гражданства Всемирная литовская община утверждает, что все еще не идет активная агитация. Но представители общины говорят, что на голосование зарегистрировалось рекордно много живущих за границей литовцев – более 28 тыс., и надеются, что в мае их будет вдвое больше, сообщает LRT.lt.

Римвидас Балтадуонис из Всемирной литовской общины удивлен, что до сих пор не идет активная дискуссия о референдуме.

Согласно закону, агитировать за референдум могут только его инициаторы, в данном случае – члены Сейма.

Сейчас проходит только пиар-кампания, за это отвечает правительство.

12 мая вместе с президентскими выборами пройдет референдум, на котором жители смогут проголосовать за сохранение гражданства у соотечественников, живущих в странах, соответствующих критериям евроатлантической интеграции.

Точный список стран после референдума утвердит Сейм.