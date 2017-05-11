На реновацию многоквартирных домов в Литве выделены первые 50 млн. евро из ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Литве ссуду в размере 50 млн. евро на реновацию многоквартирных домов. Это первая ссуда банка для этой цели. На эти деньги будет обновлено не менее 150 многоквартирных домов.

Агентство по развитию общественных инвестиций, которое предоставляет льготные кредиты на реновацию многоквартирных домов, общежитий, зданий органов власти, подписало договор с ЕБРР в среду.

По данным агентства, спрос на реновацию многоквартирных домов в Литве большой. В стране 38 тыс. таких домов, из которых 35 тыс. построены тридцать и более лет назад. На сегодняшний день в стране реновировано около 4% домов.

До этой поры не реновацию многоквартирных домов в Литве предоставлял кредиты Европейский инвестиционный банк вместе с банком Siauliu bankas – они предоставили ссуды на сумму 80 млн. евро. Ранее 20 млн. евро своих средств на это выделил Swedbank.

BNS

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