На реновацию многоквартирных домов в Литве выделены первые 50 млн. евро из ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Литве ссуду в размере 50 млн. евро на реновацию многоквартирных домов. Это первая ссуда банка для этой цели. На эти деньги будет обновлено не менее 150 многоквартирных домов.
Агентство по развитию общественных инвестиций, которое предоставляет льготные кредиты на реновацию многоквартирных домов, общежитий, зданий органов власти, подписало договор с ЕБРР в среду.
По данным агентства, спрос на реновацию многоквартирных домов в Литве большой. В стране 38 тыс. таких домов, из которых 35 тыс. построены тридцать и более лет назад. На сегодняшний день в стране реновировано около 4% домов.
До этой поры не реновацию многоквартирных домов в Литве предоставлял кредиты Европейский инвестиционный банк вместе с банком Siauliu bankas – они предоставили ссуды на сумму 80 млн. евро. Ранее 20 млн. евро своих средств на это выделил Swedbank.
Метки: Литва
(93.173.130.69) Алдона пишет:
2015 09 26 at 21:40
Асса, давай я тебе как женщина женщине объясню, тупая ты ишачина. Если твой коммент задержан, то это значит что там есть что-то что забито в систему как недопустимый контент – например ругательства или начальные части хтмл адреса. То есть если ты, тупая ишачина, не будешь писать впереди адреса хттп и ввв, а в конце адреса напишешь по-русски .ком , то и коммент пройдет и тот кто захочет твою пропаганду тупую про распятых мальчиков и про то как американцы придумали концлагеря (хотя придумали их конечно же коммуняки типа тебя – они правда были…