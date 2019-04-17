На Нотр-Дам собрали миллиард евро

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Сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, достигла одного миллиарда евро. Об этом пишет газета Le Parisien.

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино пообещал выделить сто миллионов евро на реконструкцию собора. Деньги будут выплачены через инвестиционную компанию, принадлежащую семье Пино.

Французская транснациональная компания LVMH, являющаяся известным производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy, а также бизнесмен Бернар Арно сообщили, что пожертвуют 200 миллионов евро.

CapGemini, одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий, сообщила о своей солидарности с французским народом и объявила о том, что переведет миллион евро на восстановление кафедрального собора.

По информации телеканала Europe 1, Мартин и Оливье Буиг обещают внести в национальный фонд 10 миллионов евро. Такую же сумму готов внести Марк Ладре де Лашарьер.

Французская нефтегазовая компания Total объявила о специальном пожертвовании в размере 100 миллионов евро.

Ожидается, что вклад семьи Беттанкур и компания l’Oréal составит 200 миллионов евро.

Компания Michelin, производитель автомобильных шин, сообщила, что примет участие в национальном проекте по реставрации собора, но размер пожертвования должен определить совет директоров.

Также в реставрации собора примут участие местные общины. Так, Парижский регион (Иль-де-Франс) объявил, что выделит 10 миллионов евро.

Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.

Глава ведомства Франк Риестер также объявил 17 апреля на своей странице в Twitter о запуске интернет-портала, через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.

При пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный, всего на месте происшествия работали почти 400 человек.

NEWSru.com.il