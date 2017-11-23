На рынок Литвы выходит польский туроператор Rainbow tours

На литовском рынке с декабря начинает действовать второй по величине польский туроператор Rainbow Tours – это должно расширить число предложений по направлениям путешествий.

“Rainbow Tours является вторым по величине организатором путешествий в Польше. Его выход на литовский рынок означает более широкие возможности выбора для туристов, более конкурентные предложения и больше направлений путешествий”, – сказала BNS пресс-атташе Департамента туризма Герда Буткувене.

Департамент туризма на этой неделе включил Rainbow Tours в перечень предприятий, временно предоставляющих услуги организации путешествий, поэтому компания с начала декабря сможет предлагать литовским клиентам путешествия из Литвы.

Компания сможет быть включена в перечень постоянных организаторов путешествий в том случае, если учредит в стране дочернее предприятие.

BNS

Метки: Rainbow tours, Литва