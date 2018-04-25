На саммите БРИКС Путин напомнил Эрдогану о приглашении сходить вместе в ресторан

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Отношения между Россией и Турцией находятся на подъеме. Это подтверждает встреча на полях 10-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер рассчитывает, что в этом году страну посетят несколько миллионов туристов из РФ, передает ТАСС.

«Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 миллионов российских туристов», — сказал Эрдоган.

«Наши отношения двусторонние находятся на подъеме. Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею ввиду сирийский кризис, и в сфере экономики, — пояснил Владимир Путин. — По плану реализуются все наши крупные проекты».

Российский лидер добавил, что солидарность между Турцией и Россией «вызывает у некоторых стран ревность».

Эрдоган добавил, что между Турцией и Россией «во всех областях очень быстро развиваются двусторонние отношения». Это касается как военной, так и торговой, культурной и туристической сферы. Президент Турции также высказал уверенность, что поставленные задачи по увеличению товарооборота будут достигнуты, а туристический поток из России будет только расти.

В ходе беседы Путин напомнил Эрдогану о приглашении сходить вместе в ресторан, но увязал эту трапезу с допуском российской продукции на турецкий рынок. «Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)», — пошутил российский президент.

Отметим, что переговоры двух лидеров проходили за закрытыми дверями. В последнее время сближение Москвы и Анкары вызывает беспокойство у Вашингтона. В середине июля помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов сообщила журналистам о том, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой для достижения соглашения по покупке турецкой стороной американских зенитных ракетных систем «Пэтриот» вместо российских С-400.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею истребителей-бомбардировщиков F-35.

В четверг Дональд Трамп вновь пригрозил Турции «значительными санкциями» — на этот раз за арест американского пастора Эндрю Брансона. «Никто не диктует Турции, как ей поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений», — ответил американскому президенту министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Добавим, участники саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), на котором встретились Путин и Эрдоган, договорились бороться с протекционизмом в политике после тарифных угроз, которые высказывал президент США Дональд Трамп, а также подтвердили свою приверженность принципам равенства и демократии.

Также в подписанной декларации говорится о разрешении ситуации в Сирии. Стороны призвали создать «подлинно широкую» коалицию по борьбе с терроризмом с центральной ролью ООН.

После саммита российский президент Владимир Путин отправился на переговоры с новым президентом ЮАР Сирилом Рамофосой, с которым планирует подписать несколько соглашений. Затем глава государства встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри, с которым поговорит о подготовке к саммиту G20 в Буэнос-Айресе, передает РБК .

NEWSru.com