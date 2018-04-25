На саммите в Актау подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря

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По приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для участия в V Каспийском саммите прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает ТАСС.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поприветствовал главу российского государства, а также иранского лидера Хасана Роухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

После церемонии приветствия главы стран «каспийской пятерки» в сопровождении делегаций перешли в зал заседаний, где начался V Каспийский саммит.

На этом заседании президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря, определяющую правовой статус Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года. Каспийское море, отметим, находится на втором месте по объему запасов нефти и газа в мире после Персидского залива.

Работа, связанная с подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, велась свыше 20 лет. Однако в пятистороннем формате государствам долгое время не удавалось прийти к соглашению по этому вопросу. В течение многолетних переговоров в моменты, когда стороны максимально приближались к подписанию документа, возникали новые противоречия. Подписание на саммите в Актау проекта Конвенции, согласованного в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве, призвано положить конец противоречиям и решит проблему правового статуса Каспия.

Как ранее говорил глава МИД Сергей Лавров, сам факт принятия конвенции уже станет большим прорывом. По его словам, «каспийская пятерка» получит «надежный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия».

По итогам Каспийского саммита также было подписано несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе. В частности, в сфере безопасности стороны подписали Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом,

Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, а также Соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море. В сфере экономики подписаны соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и соглашение о сотрудничестве в области транспорта.

Помимо этого стороны подписали Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

На повестке дня саммита

Как сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана, повестка пятого Каспийского саммита была согласована всеми сторонами и включала три основных вопроса:

1. Правовой статус Каспийского моря,

2. Вопросы сотрудничества на Каспии (экономика и транспорт; экология и защита биоресурсов; безопасность),

3. Региональная и глобальная международные тематики».

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря следует воспринимать как начало сотрудничества стран в новых условиях, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после подписания документа.

«Считаю, что мы должны рассматривать подписание данного документа как старт кооперации наших стран в новых условиях», — сказал Назарбаев.

«Перед нами стояла сложнейшая задача совместного решения прикаспийскими государствами комплекса вопросов, связанных с Каспием. Не секрет, что некоторые эксперты скептических оценивали перспективы данного процесса, сомневались, что мы сможем договориться. Однако сегодня перед всем миром мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию» — указал лидер Казахстана. Для выполнения конвенции саммита в Актау будет создан специальный механизм , отметил президент Казахстана.

Специальный механизм под эгидой МИД стран — подписантов Конвенции о правовом статусе Каспийского моря будет создан для выполнения положений договора, заявил Нурсултан Назарбаев.

«В целях эффективной имплементации Конвенции нами создан специальный механизм регулярных пятисторонних консультаций под эгидой министерств иностранных дел, — отметил Назарбаев. — Они на регулярной основе будут обсуждать все актуальные вопросы».

Ранее, открывая пятый Каспийский саммит, Нурсултан Назарбаев предложил «пятерке» участвующих в нем стран заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспии.

«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня будет нами будут подписаны шесть важных международных договоров, — указал он. — Предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности по Каспию».

Президент Ирана Хасан Рухани в своем выступлении отметил, что вопрос разграничительных линий на Каспийском море будет обсуждаться дополнительно. «В конвенции о правовом статусе каспийского море разграничение дна и недр не определено ещё. Этот вопрос будет урегулирован дополнительно в ходе договорённостей между соответствующими сторонами», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении отметил стратегический характер конвенции, подписанной в Актау главами пяти прикаспийских государств.

«Принципиально важно, что Конвенция закрепляет за пятью государствами исключительные и суверенные права на Каспийское море, на ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов, надежно гарантирует решение всех актуальных вопросов на повестке дня на принципах консенсуса и взаимного учета интересов», — сказал В.Путин по итогам саммита Каспийских государств в Актау.

Путин добавил, что Конвенция «обеспечивает по-настоящему мирный статус Каспийского моря, неприсутствие на Каспии вооруженных сил нерегиональных государств».

«Мы много лет двигались к тому, чтобы разработать и принять этот стратегический основополагающий документ», — сказал Путин.

Как пытались делить Каспий

Споры о Каспии длились веками: их решали СССР и Иран, Российская империя и Персия, а после распада Советского Союза к этому делу подключились новые игроки — Азербайджан, Казахстан и Туркмения.

Иран много лет предлагал делить дно и акваторию Каспийского моря исходя из того, что надо дать каждой стране по 20% дна и акватории. Россия выступала в принципе против раздела вод Каспия, предлагая сохранить существующий режим в соответствии с персидско-российскими или советско-иранскими договорами: когда граница проходит по кромке суши, когда от этой кромки суши отсчитывается десять миль, так называемая рыболовная зона.

В 2014 году российская сторона выразила «согласие и понимание» позиций четырех других государств относительно того, чтобы в море появились также национальные пояса на 24-25 морских миль, «включая пояс, зону под суверенитетом и рыболовную зону».

С тех пор основным спорным вопросом оставалось настоятельное требование Туркменистана по поводу того, что вопросы о прокладке по Каспию трубопроводов должны находиться в ведении стран, осуществляющих такие проекты.

Нурсултан Назарбаев предложил еще до урегулирования правового статуса Каспия создать между странами, имеющими выход к морю, «Каспийскую зону свободной торговли».

На нынешнем саммите стороны в рамках проекта Конвенции стороны окончательно договорились, что Каспий — не море (а значит к нему неприменима конвенция ООН по Морскому праву), но и не обычное озеро (то есть не применим принцип раздела озер, по которому на сектора делится только дно). Однако конкретные территориальные вопросы отдаются на откуп двух- и трехсторонних переговоров стран, которые на эти территории претендуют.

Можно предположить, что теперь Туркменистан все-таки договорится с Азербайджаном и с Ираном по своим спорным участкам и сможет пустить трубопровод, по которому газ будет доставляться в Европу через систему азербайджанско-турецких трубопроводов.

Казахстан уже решил спорные вопросы с Россией. При этом в Конвенции содержится пункт о том, что экологически опасные проекты должны быть согласованы всеми странами Каспия.

После подписания декларации перспективы новых (на самом деле — старых) энергетических проектов становятся более реалистичными, а Тегеран и Москва получают такие важные для них пункты, как положения о «неприсутствии» на Каспийском море внерегиональных вооруженных сил.

NEWSru.com