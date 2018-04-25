На севере Афганистана талибы* похитили пассажиров трех автобусов

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На севере Афганистана боевики радикального движения «Талибан»* захватили пассажиров трех автобусов. Боевики устроили засаду и в итоге похитили около 150 человек, сообщает BBC . Силы безопасности, направленные в район Кундуза, участвуют в ожесточенных столкновениях с террористами.

Пресс-секретарь губернатора Кундуза Эсматулла Муради сообщил агентству Reuters, что пассажиры автобуса были вынуждены покинуть его утром, после чего их доставили в место, которое держится боевиками в тайне. Большинство пассажиров, включая женщин и детей были освобождены. Силы безопасности добиваются освобождения последних 21 человека.

Никаких требований похитители пока не предъявляли. Район находится под контролем талибов*.

Нападение произошло на следующий день после того, как правительство Афганистана предложило боевикам условное перемирие. Президент Ашраф Гани заявил, что оно вступит в силу 20 августа, если талибы* согласятся, но боевики не дали ответа.

Телеканал Sky News уточняет, что в ответ на предложение о перемирии талибы* пообещали отпустить «сотни пленных врагов» в честь приближения праздника, который в этом году начнется 21 августа и продлится до 25 числа.

Отметим, по меньшей мере 20 полицейских погибли в результате нападений боевиков радикального движения «Талибан»* на севере Афганистана в ночь на 9 июня. Талибы* атаковали несколько правительственных КПП в западной части провинции Кундуз.

Пакистанское крыло «Талибана»* было создано в декабре 2007 года полевым командиром Байтуллой Мехсудом. В августе 2008 года пакистанские власти запретили организацию, заморозили ее счета и активы. В сентябре 2010 года США признали это крыло талибов* иностранной террористической организацией. Боевики движения регулярно совершают террористические вылазки.

NEWSru.com