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На шельфе Норвежского моря обнаружены новые запасы газа. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, работы по бурению в данном месторождении были начаты еще в октябре прошлого года.

Предполагаемый объем газа и конденсата, найденного в новом месторождении, оценивается в диапазоне от 6 до 25 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Согласно информации, разработка нового месторождения на шельфе Норвегии упрощается тем, что оно расположено вблизи от имеющейся инфраструктуры на платформе Kristin, которая принадлежит компании Equinor.

Месторождение будет разрабатываться группой компаний, куда входит норвежский Equinor, а также ExxonMobil, Total и Petoro.

Отметим, что летом 2018 года широкая программа разведочного бурения в Баренцевом море не привела к открытию коммерческих запасов нефти в Норвегии, однако работы по поиску новых запасов полезных ископаемых были продолжены. В свою очередь, норвежские экологические организации критически относятся к инициативам Норвегии по расширению добычи нефти в Арктике на фоне рекордно низких показателей ледового покрова и резко растущего уровня углекислого газа в атмосфере.

azertag.az