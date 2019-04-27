На Шри-Ланке произошла серия взрывов

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Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1stсо ссылкой на представителя армии.

Подробностей инцидента пока не приводится.

Также СМИ сообщило, что сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. Сообщается, что перестрелка произошла в пятницу в городе Калмунай на востоке страны. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился в пятницу, 26 апреля, провести осмотр всех жилых построек на острове после серии взрывов 21 апреля.

«Начата масштабная поисковая операция. Каждый дом в стране будет проверен. Будут составлены списки постоянных жителей каждого строения для того, чтобы исключить возможность проживания неизвестных людей», — сказал Сирисена.

Ранее посольство США предупредило, что в предстоящие выходные могут последовать новые атаки на Шри-Ланке на религиозные здания.

korrespondent.net