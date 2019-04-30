На Шри-Ланке запретили носить в общественных местах головные уборы, скрывающие лица

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После «пасхальных» терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали сотни человек, власти страны запретили носить в общественных местах головные уборы, закрывающие лицо.

В заявлении канцелярии президента страны не было указано, что речь идет о никабах и бурках.

Напомним, мусульмане составляют менее 10% населения Шри-Ланки.

В результате терактов, совершенных 21 апреля в церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо, в церкви Святого Себастьяна в районе Катувапития в Негомбо, к северу от Коломбо, в церкви в городе Баттикалоа, на восточном побережье Шри-Ланки, а также в пятизвездочных отелях Shangri-La, Kingsbury, Cinnamon Grand и в районах Дехивала и Дематагода в Коломбо, погибли, по уточненным данным, 253 человека (ранее сообщалось о 359 погибших), более 500 получили ранения. Среди погибших не менее 45 несовершеннолетних.

Число подозреваемых, задержанных в связи с терактами, выросло до 150.

Согласно заявлению президента Шри-Ланки, Захран Хашим – главный вдохновитель «пасхальных» терактов, был убит во время взрыва в отеле Shangri-La в Коломбо.

NEWSru.com.il