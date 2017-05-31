На следующей неделе намечается начать строительство ограждения на границе Литвы с Россией. Победившие на конкурсе подрядчики говорят, что будут устанавливать ограждение литовского производства, хотя получили предложение и из России.
Защитное ограждение на участке протяженностью 46,6 км, который идет вдоль госграницы Литвы с Калининградской областью РФ, чуть более чем за 1,3 млн. евро возведет компания Gintreja. Согласно договору, она должна в ближайшее время приступить к строительству ограждения. Работы должны быть завершены до 20 декабря этого года – ограждение будет возводиться не на всей протяженности 109-километровой госграницы с Россией, проходящей по Неману, а в тех местах, где граница проходит по суше.
“Если производитель не подведет и в срок как установлено в договоре, отдаст изделия, мы начнем в понедельник. Подготовительные работы уже ведутся”, – сказал BNS директор Gintreja Гинтарас Брокявичюс.
Он говорит, что строительство ограждения начнется в Юрбаркском районе, на участке протяженностью примерно 10 км.
Сама Gintreja ограду не производит – она покупает ее у литовского предприятия, которое Г. Брокявичюс отказался назвать по коммерческим соображениям. Он также уверял, что предприятие получило несколько предложений купить ограждение у российских производителей, даже по сходной цене, однако в конце концов они предпочли литовского производителя.
“Самый большой интерес проявляли производители, предлагая свою продукцию: предложение поступило от поляков с датчанами и бельгийцами, но мы выбрали литовское предприятие, с ним подписали договор о производстве. А вообще звонили и Турция, и Китай, и несколько российских предприятий предлагали, но уже теперь, когда все прошло. Работать с местными проще: поляки, которые предлагали, говорят только по-польски (…), когда на последней стадии цена была похожая, мы сделали выбор только потому, что было литовское предприятие. Каким бы ни было положение в государстве, мы сами себя считаем патриотами”, – сказал глава Gintreja.
На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе Виштитиса (Виштынца) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.
На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей. Новое ограждение будет построено в местностях, где госграница проходит по суше.
Средства на оборудование ограждения выделены из бюджета Литвы.
Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью. По словам правоохранителей, эти ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.
Метки: Литва, строительство ограждения
…Михаил Ношкин
зачем человеку заборы…
Как долго тянется это “забористая” песня. Не видать русским этого забора, если всё будет идти такими темпами. Так, что ещё долго можно будет пользоваться проторенными путями.