На слушания по делу о коррупции MG Baltic приглашены Г. Ландсбергис, Д. Брадаускас

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В качестве свидетелей по делу о политической коррупции, в котором фигурирует концерн MG Baltic, будут приглашены лидер Союза Отечества — Литовских христианских демократов (консерваторов) Гарбиэлюс Ландсбергис, бывший глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас.

На ближайших заседаниях суда также планируется опросить члена сейма Мантаса Адоменаса, бывшего мэра Вильнюса Артураса Зуокаса, сообщила на заседании судья Нийоле Жимкене.

По ее словам, свидетели будут опрошены 10 декабря.

М. Адоменас должен дать свидетельства о своих встречах с бывшим вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом. В июне комитет по надзору партии консерваторов принял решение исключить М. Адоменаса из партии за связи с концерном MG Baltic.

Бывшего главу ГНИ Д. Брадаускаса решено пригласить в суд также по причине его связей с Р. Курлянскисом.

Д. Брадаускас за грубые служебные нарушения был уволен с должности 20 января 2017 года.

В среду на заседании Вильнюсский окружной суд опрашивает представителей телеканала LNK – генерального директора LNK Зиту Саракене и главу по вопросам продаж LNK Томаса Бартнинкаса. Подано прошение провести закрытое заседание, чтобы не разглашать коммерческие тайны.

Они дают свидетельства по подозрениям в том, что вице-президент концерна MG Baltic Р. Курлянскис дал в целом 27,1 тыс. евро взятки бывшему члену сейма Витаутасу Гапшису. Правоохранительные органы утверждают, что за часть этой суммы были сделаны скидки на трансляцию политической рекламы Партии труда на принадлежащем концерну телеканале, остальная часть средств была замаскирована как спонсорство общественного учреждения.

В деле о политической коррупции обвинения предъявлены трем юридическим лицам — Партии труда, Литовскому либеральному движению и концерну MG Baltic. Помимо Элигиюса Масюлиса, обвинения в деле предъявлены бывшему «трудовику» Витаутасу Гапшису, бывшему парламентскому либералу Шарунасу Густайнису, члену сейма Г. Стяпонавичюсу и бывшему вице-президенту MG Baltic Р. Курлянскису.

Р. Курлянскис обвиняется в даче взяток бывшим парламентариям Э.Маюлису, С. Густайнису и В. Гапшису.

Прокуроры утверждают, что бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис дал взятку в размере 106 тыс. евро Э. Масюлису за принятие выгодных концерну решений в сейме.

Оба обвиняемых уверяют, что найденные у Э. Масюлиса деньги (90 тыс. евро) были кредитом Р. Курлянскиса.

Согласно данным дела, при обыске у Э. Масюлиса было найдено 242,4 тыс. евро, 130 фунтов стерлингов и 1,6 тыс. долларов.

BNS