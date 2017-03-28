На смену солнечной и сухой погоде в Литве придут дождь, мокрый снег и снег

На этой неделе в Литве прогнозируется переменчивая погода: на смену солнечной и сухой погоде придут мокрый снег и снег, температура воздуха будет колебаться от нескольких градусов мороза до более чем десяти градусов тепла.

По данным Гидрометеорологической службы, во вторник будет без осадков. Ночью будет 0 – плюс 5 градусов, местами в северо-западных районах – до минус 2 градусов. Днем осадков не ожидается. Порывы западного, северо-западного ветра местами будут достигать 15–18 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 5–10 градусов.

В среду днем почти повсеместно возможны дождь и мокрый снег. Температура ночью будет 0 – минус 5 градусов, днем будет плюс 2–7, в южных районах местами ожидается плюс 8–10 градусов. Похожая погода сохранится в четверг и в пятницу, прогнозируется снег и мокрый снег.

Потеплеть должно в выходные, когда местами температура будет плюс 11–15 градусов. Местами возможны дожди.

BNS

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