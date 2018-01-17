На «Снежной встрече» – сценарии обеспечения безопасности

Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с участниками традиционной «Снежной встречи» геополитические вызовы, вопросы европейской и трансатлантической безопасности.

«Снежная встреча», которую называют «малым Давосом», ежегодно собирает на неформальные дискуссии ведущих экспертов в области внешней политики и политики безопасности со всего мира. В этом году в Литву прибыл бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, много сделавший для дислокации на ротационной основе военных контингентов в Балтийских странах, генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, известный международный обозреватель Эдвард Лукас, другие влиятельные аналитики, журналисты и политологи.

Во время встречи президент подчеркнула, что открыто направленные против Запада агрессивные действия России вынудили Европу и все трансатлантическое сообщество пересмотреть свои приоритеты в области обороны и мобилизовать все силы для укрепления безопасности.

По словам Дали Грибаускайте, нет объективных предпосылок к снижению геополитической напряженности в будущем. Россия продолжает реформирование своих вооруженных сил и вооружения, отработку наступательных сценариев против Запада. Вне сомнений и то, что с приближением президентских выборов в России враждебная риторика против Запада не изменится. Поэтому ключевая задача Европы и НАТО – эффективное сдерживание и противодействие меняющимся угрозам безопасности.

Даля Грибаускайте также подчеркнула, что физическое присутствие военных контингентов США в Балтийских странах является краеугольным элементом сдерживания и региональной безопасности. По утверждению главы государства, геополитическая реальность также заставляет страны ЕС больше инвестировать в безопасность и укреплять оборонное сотрудничество без дублирования функций НАТО.

«Снежная встреча» проводится уже 11 лет подряд. В ходе неформальных дискуссий литовские и иностранные высокопоставленные должностные лица и эксперты обмениваются мнениями, которые тоже помогают нашим партнерам лучше понять связанные с безопасностью потребности и специфику нашей страны и региона в целом.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1195) 18 января, Даля Грибаускайте, Снежная встреча, дискуссии