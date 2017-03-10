На старте сессии сейму президент желает “смелости очиститься от остатков номенклатурного правления”

Сейму Литвы, который в пятницу начинает очередную весеннюю сессию, президент Даля Грибаускайте желает “смелости очиститься от остатков номенклатурного правления”.

“Нужны твердая воля и решимость, чтобы избавиться от номенклатурной практики государственного управления. Лесничества, дирекции региональных дорог, Центр регистров и другие находящиеся в ответственности государства учреждения должны очиститься от коррупции и традиций трудоустройства товарищей по партии”, – говорится в начале поздравления президента.

По ее словам, также необходимо повышение эффективности государственного сектора, поэтому приходит время принять решение об ограничении сроков полномочий для руководителей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, и это “решения, которые откроют новый этап в управлении государством”.

“Вы – наиболее ярко обновившийся сейм. Новые лица могут стать символом начала новой эпохи – прозрачной, решительной и позитивно меняющейся Литвы. Не упустите эту предоставленную вам народом возможность. Желаю смелости в изменении Литвы путем очищения от остатков номенклатурного правления. Вы не можете разочаровать избирателей, так что вперед и удачи!” – говорится в поздравительном письме президента, зачитанном перед началом пленарного заседания парламента.

BNS

Метки: Весенняя сессия, Даля Грибаускайте, Литва, Сейм