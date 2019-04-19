На стену Академбиблиотеки в Вильнюсе возвращаетсяь памятная доска Й. Норейке

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На стену Библиотеки Академии наук Литвы вернется мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.

На минувшей неделе доску Й. Норейке, чья деятельность в годы Холокоста, вызвала противоречивые оценки, разбил молотом безуспешно пытавшийся баллотироваться в евродепутаты Станисловас Томас.

Как сообщил в четверг BNS представитель мэра Рямигиюса Шимашюса Александр Зубряков, работникам муниципального предприятия Grinda дано указание «в эти дни склеить доску и повесить».

«Поскольку вандал разбил доску, естественно, что город не может терпимо относиться к вандализму, и обязаны ее восстановить, в противном случае это будет выглядеть как попустительство вандализму», – отметил А. Зубряков.

По его словам, позднее Комиссия самоуправления по названиям должна рассмотреть вопрос увековечения памяти офицера «в той или иной форме», но заверил, что будут учтены рекомендации историков.

«Мы не специалисты в истории, поэтому это должны делать люди, которые в этом разбираются», – сказал А. Зубряков.

После того, как С. Томас разбил доску, правоохранительные органы начали расследование по нарушению общественного порядка и осквернении мемориальной доски, а также просят суд наказать подозреваемого 30 тыс. евро штрафа.

Дискуссии по этой доске шли в обществе не один год. Противники доски утверждают, что такой памятный знак почета является более чем спорным, поскольку Й. Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписал документы об учреждении еврейского гетто и распоряжения по еврейскому имуществу.

Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.

Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстрелен советскими властями. Доска ему была установлена как участнику антисоветского движения.

BNS

Автор: Alma Pater , Ссылка