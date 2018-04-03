На свадьбе в Бишкеке массовое отравление – в больницу обратились более 200 человек

В результате массового отравления на свадьбе в одном из престижных ресторанов столицы Киргизии число пострадавших превысило 220 человек, сообщает во вторник, 3 марта, РИА “Новости” со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава республики.

“Массовое культурное мероприятие – свадьба в ресторане “Ала-Тоо” завершилась в пятницу, 30 марта. И уже к 19 часам начали поступать первые пострадавшие с признаками пищевого отравления. У них были понос, рвота, головная боль, у некоторых повышение температуры. В ночь с 31 на 1 апреля поступление приобрело массовый характер, стало понятно, что это массовая вспышка заболевания пищевой этиологии”, – рассказал Артур Буюклянов, главный врач Центра госсанэпиднадзора города Бишкек. Его цитирует “Московский комсомолец – Киргизия”.

По словам Буюклянова, опрос пострадавших предварительно показал, что причиной отравления могла стать курица по-тайски либо запеченная рыба – эти продукты ели все пострадавшие.

Сначала сообщалось, что после посещения свадебного торжества за медицинской помощью обратились более 150 человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, многие прибыли из разных регионов страны.

“По данным на утро вторника, только в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Бишкеке обратились за помощью 198 человек, 131 из них госпитализирован. Состояние у большинства удовлетворительное, одна женщина в реанимации, но сегодня ее, вероятно, переведут в общую палату. Среди госпитализированных 25 детей”, – сообщила собеседница РИА “Новости”.

Она пояснила, что накануне вечером также стало известно о 24 гостях свадьбы, госпитализированных в других городах, однако пока в пресс-службе нет данных, не увеличилось ли это число за минувшую ночь. “Такое большое количество пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи”, – отметила представитель Минздрава.

Окончательные результаты эпидемиологического расследования, из которых станет ясна причина отравления, будут известны не ранее среды.

Милиция Бишкека накануне возбудила уголовное дело по статьям “Нарушение санитарно-эпидемиологических правил” и “Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”. Развлекательный комплекс “Ала-Тоо” сейчас закрыт, в нем проводятся проверки.

На сайте Минздрава Киргизии 3 апреля опубликована инструкция “Острые кишечные инфекции и их профилактика”.

NEWSru.com

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