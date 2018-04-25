На свиноферме Idavang с 19,5 тыс. животных – вспышка африканской чумы свиней

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На свиноферме в Акменском районе Литвы, принадлежащей крупнейшему в стране свиноводу датского капитала Idavang, выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС) — на ферме выращиваются 19,5 тыс. свиней, сообщила Литовская продовольственно-ветеринарная служба. Это уже второй в этом году случай обнаружения АЧС на фермах этой компании.

Служба отмечает, что на свиноферме Skabeikai было проведено срочное расследование, поскольку за последние три дня был падеж 24 свиней. По причине вспышке АЧС все выращиваемые на ферме свиньи будут умерщвлены.

Гендиректор Idavang Саулюс Леонавичюс заявил, что пока не ясно, как болезнь могла бы попасть на комплекс.

«Комплекс отвечает высшим требованиям биобезопасности, на нем внедрены и используются все меры особой защиты. Пока мы не знаем, как АЧС могла попасть на комплекс. Сейчас это самый важный вопрос, ответ на который мы ищем», — цитируются в пресс-релизе слова С. Леонавичюса.

Idavang сообщает, что поголовье было застраховано.

Летом 2014 года в связи с АЧС на комплексе Idavang в Игналинском районе пришлось уничтожить около 19 тыс. свиней.

На минувшей неделе АЧС была выявлена в Акменском районе на семейной ферме, с 4 свиньями, а свинокомплекс попадает в 10-километровую зону надзора, поэтому временно ему было запрещено продавать или вывозить живых свиней, свинину и ее продукты.

BNS