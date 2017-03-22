На территории «Жальгириса»: стадион или гостиница?

С новой силой обострился конфликт по поводу будущего столичного стадиона «Жальгирис» между футбольными фанатами и застройщиком стадиона.

Стадион «Жальгирис» на 15 тысяч мест, построенный еще в 50-е годы прошлого столетия немецкими военнопленными, до развала СССР принадлежал профсоюзу. А в футбол на этом месте играли с 1922 года.

Судьба стадиона в независимой Литве складывалась довольно печально. Стадионом владела фирма Žalgirio sporto arena. Компания Hanner в 2015 году за 40 млн евро купила стадион «Жальгирис» у банка Šiauliū bankas, который, в свою очередь, получил это имущество в результате банкротства банка Ūkio bankas.

Руководитель компании Hanner Арвидас Авулис планировал 200-миллионные инвестиции в развитие этой территории, в том числе и в строительство гостиничного комплекса Marriott. Уже частично сломаны трибуны стадиона, а рядом уже началось строительство гостиницы. Когда общественности стало известно, что в общем плане города, а также в пояснениях к детальному плану застройки территории по-прежнему предполагается строительство стадиона, возникла инициативная группа «Хочу стадион «Жальгирис». Был даже организован митинг у самоуправления, участники которого потребовали вернуть этой территории спортивное назначение и даже подготовили инвестиционный план.

Скандал разгорелся с новой силой, когда в феврале этого года футбольный фанат пожаловался в Литовскую прокуратуру на то, что государственная земля под стадионом «Жальгирис» используется арендатором не по назначению. Эта земля была сдана в аренду еще в 1999 году и без аукциона, а значит, может использоваться только в общественных интересах.

Вильнюсская окружная прокуратура установила, что участок государственной земли в 6 гектаров, на котором собираются строить гостиницу и бизнес-центр, сдан в аренду с нарушениями закона, а потому договор должен быть расторгнут. Национальная земельная служба (НЗС) распространила сообщение, что разрывает договор с арендатором земли (ул. Ринктинес, 3), в качестве которого выступают известный литовский девелопер Арвидас Авулис и его компания Hanner.

НЗС сообщила, что на той территории «зарегистрировано здание стадиона, а значит, она может быть использована только для эксплуатации стадиона». НЗС также обращает внимание на то, что разрешение на снос 6 зданий спортивного назначения на этой территории, выданное самоуправлением Вильнюса, «явно противоречит общественному интересу». Между тем, как мы уже сообщали, мэр Вильнюса обвиняет Земельную службу в бездействии и даже в коррупции и предлагает ее реорганизовать.

Премьер-министр Саулюс Сквярнелис отметил, что решение Национальной земельной службы расторгнуть соглашение с компанией Hanner об аренде на бывшем стадионе «Жальгирис» дестабилизирует бизнес. Глава кабинета министров убежден, что для начала следовало бы установить, кто виновен в нарушении закона и было ли это нарушение. Руководитель Национальной земельной службы Даниэлюс Куприс признал, что найденные прокурорами нарушения процедуры заключения договора вызваны брешью в законе, что означает, что соглашение с компанией Hanner возможно и не будет расторгнуто.

Инф. «ЛК»

Метки: N12 (1152) 23 марта, гостиница, Жальгирис, стадио