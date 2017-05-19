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На территорию посольства Белоруссии в Вильнюсе забросили пачку сигарет с петардой

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В четверг на территорию посольства Белоруссии в Вильнюсе, на улице Миндауго, была заброшена пачка сигарет с подрывным зарядом.

Как сообщил Департамент полиции, взрывное устройство неясного происхождения, по всем подозрениям, петарда, взорвалось примерно в 20.26.

Люди и имущество не пострадали.

По словам представителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюса Радвилавичюса, об инциденте полиции сообщил сотрудник посольства. Полиция начала досудебное расследование о нарушении общественного порядка.

“Сейчас проводится досудебное расследование, уточняется происхождение этого подрывного заряда. Этот заряд взорвался во дворе посольства”, – сказал BNS П. Радвилавичюс.

Подозреваемые пока не установлены.

BNS

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