На учебу в Россию

В рамках Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, ежегодно предоставляются государственные стипендии на обучение в российских вузах.

С 1 сентября 2016 года изменились правила подачи документов для приема в высшие образовательные учреждения Российской Федерации. Кандидаты должны представить документы в электронном виде: зарегистрироваться на сайте Russia.study и до 15 февраля 2017 г. отсканироваанные документы загрузить в формате PDF.

На сайте Russia.study – подробная информация о правилах приема в высшие учебные заведения РФ.

Кандидаты должны также представить документы (бумажный вариант) в Общественную комиссию при Посольстве РФ в ЛР – до 20 февраля 2017 г.

Информация о предоставляемых местах и о составе Общественной комиссии (контактные данные ее членов) размещена на сайте: www.lithuania.mid.ru (соотечественникам – о предоставлении соотечественникам мест для обучения в российских вузах).

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1143) 19 января, программы, учеба в России