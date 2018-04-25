На учебу в Россию

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О начале приема документов для участия в конкурсе на обучение в образовательных учреждениях России в 2019-2020 учебном году.

Реализуя постановление Правительства Российской Федерации № 891 от 8 октября 2013 г., Министерство образования и науки Российской Федерации, Россотрудничество и посольство России в Литве объявляют прием на обучение в российских учебных заведениях 2019/2020 учебном году. Гражданам Литвы, и проживающим в Литве гражданам России предоставляется возможность обучаться по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Гражданам Литвы, завершающим обучение в России в текущем учебном году и желающим продолжить учебу на следующем уровне профессионального образования, квота предоставляется при условии прохождения нижеследующей процедуры отбора. Квота не предоставляется гражданам, проживающим в Литве, имеющим паспорт Российской Федерации с указанием регистрации (факта постоянного проживания) на территории России.

Процедура рассмотрения кандидатур

Прием соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета осуществляется в два этапа.

ЭТАП I. Отбор кандидатов в Литве, оператор – посольство России в Литве. Кандидатам предоставляется право подать документы на любую специальность и в любой вуз, обозначенный на сайте Информационно-аналитической системы распределения квот (www.russia-edu.ru). Стоит отметить, что поступление на специальности, не приведённые в «Плане приема» этого года возможно лишь в исключительных случаях и при согласии Министерства образования и науки, которое будет запрошено Посольством централизованно. В случае положительного решения ведомства соответствующая информация будет доведена до кандидатов, прошедших конкурс на данные направления подготовки, по электронной почте.

Кроме того, по итогам заседания Общественной конкурсной комиссии будет сформирован резервный список наиболее перспективных кандидатов, не прошедших отбор. В случае получения дополнительных квот кандидаты на их заполнение будут отбираться из резервного списка.

ЭТАП II. Отбор иностранных граждан, рекомендованных для обучения посольством России в Литве, образовательными организациями совместно с Министерством образования и науки России.

Для поступления на некоторые специальности (в основном, группы «Искусство и культура») необходимо пройти дополнительные вступительные испытания творческой направленности непосредственно в тех учреждениях, в которые кандидат планирует поступить. Необходимость прохождения испытаний и их конкретные даты уточняются непосредственно абитуриентами на сайте Информационно-аналитической системы формирования и распределения квоты приёма иностранных граждан (www.russia-edu.ru), а также на сайтах вузов или по их соответствующим телефонам.

Ожидается, что информация о направлении и планируемом зачислении претендентов в конкретные учебные заведения, а также о процедуре въезда на учебу в Российскую Федерацию будет доступна для самостоятельного просмотра абитуриентами в единой информационной системе набора иностранных граждан www.russia.study/ru в июле-августе 2019 года. Для получения информации о предписанных сроках въезда в Россию просьба обращаться в конкретные образовательные организации.

В случае успешного прохождения второго этапа отбора въезд в Россию осуществляется по российской визе, которая оформляется кандидатом самостоятельно (через визовые центры в Вильнюсе или Клайпеде). По вопросам дальнейшего обучения просьба обращаться в соответствующее подразделение учебного заведения (Деканат по работе с иностранными студентами).

До 31 декабря 2019 года студенты, чьи документы об образовании и (или) квалификации не подпадают под действие международных договоров об их взаимном признании, должны представить в свои учебные заведения свидетельства о признании иностранного образования и (или) квалификации, оформляемые Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Главэкспертцентр» по прямому заявлению абитуриента без посредников (подробнее: http://www.nic.gov.ru/ru/proc/nic). Стоит отметить, что упомянутые в Указе Президента Российской Федерации №1332 от 9 сентября 2008 г. образовательные организации (http://kremlin.ru/acts/bank/28024) вправе проводить указанную процедуру самостоятельно.

Список документов кандидатов

Для участия в конкурсе кандидаты должны зарегистрироваться на сайте www.russia.study/ru, заполнив все поля представленной на сайте анкеты и загрузив сканированные копии требуемых документов (перечень ниже) в формате PDF. Документы загружаются по принципу «один документ при необходимости с переводом и нотариальным заверением – один файл PDF», объем которого не должен превышать 4,5 МБ. Кроме того, кандидаты должны представить на бумажном носителе до 22 февраля 2019 г. подписанную анкету (распечатывается с сайта russia.study) и копию аттестата/выписки с оценками.

При заполнении анкеты-заявления на сайте russia.study следует точно руководствоваться приведенными вопросами (определенные пункты требуют заполнения латиницей, другие — кириллицей). К анкете загружается цветная фотография, пригодная для использования в документообороте.

В графе анкеты «Место получения визы» указывается город нахождения ближайшего консульского учреждения Российской Федерации на территории Литвы: Вильнюс или Клайпеда. То есть, если кандидат проживает, например, в Шауляй, то указывается Клайпеда, если в Висагинасе, то – Вильнюс. Этот пункт не заполняют обладатели российских паспортов.

Латиницей заполняются личные данные лишь в тех пунктах, где это требуется (пункты 1 и 2). Допустимо наравне с указанием кириллицей адресов места жительства и нахождения оканчиваемого учебного заведения написание литовской версии. Следует обязательно указать действующий адрес электронной почты и номер телефона.

Необходимо указать данные паспорта, который должен быть действителен ещё минимум 18 месяцев с момента предполагаемого получения учебной визы (то есть паспорт должен быть действительным как минимум до февраля 2021 года). При наличии двух паспортов, один из которых российский загранпаспорт, указываются данные паспорта гражданина РФ.

В разделе «Личные данные» в подразделе образование (пункты с 17 по 20) указывается уровень полученного образования и данные оконченного учебного заведения, то есть если кандидат претендует на получение первого уровня высшего образования (бакалавриат/специалитет), то «полученным уровнем образования» будет указываться «общее среднее образование».

В разделе анкеты «Заявка» указываются пожелания по уровню и направлению/специализации будущего образования. Кандидаты, желающие получить актерское и медицинское образование должны знать, что по этим специальностям нет уровня образования «бакалавриат», им следует выбирать «специалитет».

Пункт 24 «Тема исследования» заполняется кандидатами, претендующими на продолжение образования в России, то есть он обязателен для поступающих в аспирантуру и ординатуру.

В качестве места будущей учебы (пункт 25 анкеты-заявления) абитуриент вправе указать в порядке предпочтения до шести учебных заведений (!!!не более двух в одном федеральном округе и в городах федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге!!!). Рекомендуется упомянуть не менее двух образовательных организаций: если ни одна из указанных в анкете образовательных организаций по тем или иным причинам не выберет иностранного претендента, право на окончательное определение места его учебы оставляет за собой Министерством образования и науки России.

В конце 25 пункта следует убрать отметку о готовности проходить обучение в ВУЗах России платно, если такой готовности нет.

В подраздел «Документы» загружаются сканированные копии (PDF, объемом не более 4,5МБ каждый) следующих документов:

а) заполненная и распечатанная с сайта russia.study анкета-заявка с подписью кандидата и датой заполнения (на личной странице под фото есть кнопка «печать заявления»).

б) читаемая копия страниц паспорта с личными данными и (если имеется) с видом на жительство, а также нотариально заверенный перевод их на русский язык (скан оригинала паспорта и его перевод должны быть прикреплены одним документом PDF). Срок действия паспорта должен истекать не менее чем через 18 месяцев после момента планируемого прибытия на обучение в Россию. При наличии у гражданина Литвы другого гражданства необходимо прикрепить копии обоих паспортов, а также иные документы, подтверждающие постоянное пребывание абитуриента в Литве;

в) копия документа об образовании и (или) квалификации, полученного в стране пребывания (если таковой отсутствует в связи с особенностями организации учебного процесса, представляются результаты последней аттестации из образовательной организации, в которой кандидат завершает своё обучение), а также нотариально заверенный перевод его на русский язык:

– для поступающих на программы бакалавриата или специалитета – документа об образовании и (или) квалификации, соответствующей уровню не ниже среднего общего образования;

– для поступающих на программы магистратуры – документа об образовании и (или) квалификации, соответствующей уровню не ниже профессионального образования по основным образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата или специалитета);

– для поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и ассистентуры-стажировки – документа об образовании и (или) квалификации, соответствующей уровню профессионального образования по основным образовательным программам высшего образования (программам специалитета или магистратуры).

г) также в досье кандидата может быть включено портфолио из свидетельств внеучебных достижений, общественной деятельности и сложного материального положения, рекомендаций специалистов и общественных деятелей, творческих работ по профильной специальности. Перевод портфолио необязателен, однако приемные комиссии учебных заведений вправе не рассматривать документы на иностранном языке.

Кроме вышеупомянутых документов, кандидаты предоставляют также:

д) документы медицинского учреждения страны проживания кандидата об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, а также подтверждающие отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в Российской Федерации (справка по форме 082 (в России – форма 086У)). При зачислении в некоторые ВУЗы от претендентов потребуется еще одна медицинская справка в соответствии со ст. 55 ч. 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29 декабря 2012 г.: «При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности»;

е) в графу «Копии документов, подтверждающих статус соотечественника», по желанию, загружаются сканированные копии свидетельств о рождении кандидата и одного/обоих родителей.

ж) список опубликованных научных работ и (или) реферат (если таковые имеются; для поступающих в аспирантуру или адъюнктуру).

На бумажном носителе документы кандидатов представляются в Общественную конкурсную комиссию при посольстве России в Литве (список контактов приведен ниже).

Общественная конкурсная комиссия при посольстве России в Литве завершает прием документов 22 февраля 2019 г. и оставляет за собой право не принимать к сведению заслуги претендента, обозначенные в документах, поданных по истечении данного срока.

Просьба учитывать возможное наложение сроков набора по линиям посольства России в Литве и преимущественного приема напрямую в ВУЗы, чтобы при необходимости успеть подать документы в указанные учреждения.

Критерии отбора

Для выявления победителей Общественной конкурсной комиссией по отбору кандидатов на обучение в российских вузах учитывается:

– средний балл по учебным предметам по данным выписки оценок за первую половину учебного года;

– оценки по профильным предметам в соответствии со специальностью, на которую претендует абитуриент;

– призовые места в олимпиадах по профильным предметам;

– общественная деятельность (в том числе участие в конкурсах, конференциях и других мероприятиях, связанных с развитием и поддержкой русского языка и культуры);

– социально незащищенное положение кандидата;

– для претендентов на творческие специальности – наличие рекомендательных писем деятелей искусства и другие документы, подтверждающие квалификацию по выбранному направлению подготовки.

Финансовое обеспечение кандидатов

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение иностранных граждан по основным программам профессионального образования за счет ассигнований федерального бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам государственных академических стипендий в течение всего периода обучения вне зависимости от успехов в учебе. Также принятым кандидатам предоставляются жилые помещения в общежитии на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет федерального бюджета. Рекомендуется быть соответственно экипированным по прибытии на учебу (исходя из климатических условий выбранного региона) и иметь при себе необходимые финансовые средства для покрытия расходов по пребыванию в России. Оплата проезда одобренного учебным заведением абитуриента к месту обучения, организации его встречи в аэропорту или на вокзале в случае необходимости и приобретению полиса добровольного медицинского страхования на территории Российской Федерации (ориентировочно от 200 долларов США ежегодно) осуществляется за счет личных и (или) спонсорских средств кандидата.

Дополнительная подготовка по русскому языку

При отсутствии у кандидата уровня знаний русского языка, достаточного для освоения основной образовательной программы, такой кандидат при выраженном в п. 27 анкеты-заявления желании направляется на подготовительный факультет или отделение одного из российских учебных заведений для дополнительной языковой подготовки. Обучение будет проведено за счет ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным гражданам стипендий. Срок обучения на подготовительном факультете или подготовительном отделении составляет один учебный год и не входит в срок обучения по основным профессиональным образовательным программам.

От кандидатов, претендующих на обучение по программам ординатуры, требуется обязательное знание русского языка в объеме, достаточном для освоения образовательной программы. Такие кандидаты на подготовительный факультет не направляются.

Общественная комиссия при посольстве России в Литовской Республике по отбору кандидатов на обучение в России за счет средств федерального бюджета Российской Федерации

Дрюков Матвей Анатольевич – советник посольства России в Литве; Горшкова Ольга Георгиевна – председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Литвы, председатель «Славянского фонда милосердия»; Канайте Элла Ильинична – председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы, 8-671-213-57 (магистратура, ординатура, аспирантура); Панкова Светлана Николаевна – Висагинское отделение Ассоциации учителей русских школ Литвы (бакалавриат, г. Висагинас), 8-686-40-374; Шалковская Виктория Алексеевна – председатель Вильнюсской ассоциации учителей русских школ, секретарь комиссии (бакалавриат, г. Вильнюс), 8-673-86-474; Бережок Елена Алексеевна – директор Центра эстетического воспитания им. М. Добужинского (бакалавриат, г. Каунас) 8-688-53-938; Азаматова Роза Семеновна – Клайпедское отделение Ассоциации учителей русских школ (бакалавриат, г.Клайпеда) 8-618-17-737.

Предоставлено Фондом ВАРП