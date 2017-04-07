На Украине будут представлены возможности получения высшего образования в Литве

В Киеве в пятницу состоится выставка о возможностях получения высшего образования в Литве “Получи высшее образование в Литве”, на ней будет представлено 16 литовских вузов.

Глава Отдела коммуникации Фонда поддержки обмена в области образования Юргита Яцовскене говорит, что, информируя жителей Украины о возможностях получения высшего образования в Литве, Министерство образования и науки наметило выделить в магистратурах 40 стипендий для украинцев в следующем учебном году.

“Уже второй год в рамках этой программы выделяется очень большая квота для Украины (…). Это полностью оплачиваемое обучение: они получают и скидку на обучение, и стипендию”, – рассказала BNS Ю. Яцовскене.

В рамках этой программы в общей сложности предусмотрено 70 государственных стипендий, на них также могут претендовать студенты из Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Японии, Китая, Южной Кореи, Израиля или иностранцы литовского происхождения. Они должны подать заявки до 10 мая.

В Литве сейчас получает высшее образование более 4800 иностранцев, выбравших полную программу обучения бакалавра или магистра, из них 344 – граждане Украины.

BNS

Метки: Литва, образование, Украина