На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией

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Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит прежде всего по гражданам Украины, которые работают за границей и нанесет огромный ущерб народному хозяйству в стране.

«Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации, <…> окончательно рухнет», — сказал Мосийчук.

Между тем «Коммерсантъ» сообщает, что сроки прекращения пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией окончательно не определены, но ожидать этого стоит в конце 2018 — начале 2019 года. Собеседник издания, близкий к украинскому министерству, пояснил, что пассажиропоток, составляющий около двух миллионов человек в год, может перейти на авиа- и автотранспорт. В этом случае в выигрыше окажется белорусская авиакомпания «Белавиа» и частные автоперевозчики.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») сообщали, что себестоимость пассажирских перевозок превышает доход в 3,3 раза, однако от рейсов в РФ администрация получает прибыль. Так, в 2017 году поезда в Россию оказались на первом, втором и пятом месте по прибыльности. В частности, поезд Киев-Москва показал прибыль в 154 миллиона гривен, или 5,7 миллиона долларов, поезд Одесса-Москва — 98 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов), Киев-Санкт-Петербург — 20 миллионов гривен ($0,7 миллиона). Также прибыльны были поезда в Москву из Хмельницкого, Львова, Ковеля и Харькова.

Так как перевозки УЗ в Россию идут по международным тарифам, более чем в четыре раза превышающим внутренние, некоторые источники полагают, что экономические потери от запрета перевозок в Россию вряд ли будут компенсированы за счет бюджета. Для минимизации потерь придется повышать цены билетов на другие перевозки, в том числе на поезда «Интерсити», курсирующие в направлении ЕС.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил , что правительство рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В мае прошлого года сообщалось, что это решение лоббируют известные своей жесткой позицией секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий и что поезда могут перестать ходить уже с 1 июля 2017 года . Однако власти Украины тогда опровергли эту информацию .

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд «Москва — Кишинев — Москва». Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат «Украинским железным дорогам» и железнодорожным администрациям стран СНГ.

NEWSru.com