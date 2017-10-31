На Украине обстреляли машину Адама Осмаева, подозреваемого в покушении на Путина

На железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области под обстрел попал автомобиль, в котором находился Адам Осмаев, подозреваемый в покушении на президента России Владимира Путина, вместе с женой Аминой Окуевой.

В результате полученных ранений Амина Окуева погибла. Осмаеву, также получившему ранения, удалось выжить. Сейчас Осмаев находится в больнице. С ним по телефону разговаривал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который и сообщил о случившемся преступлении в Facebook.

“Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству”, – написал Геращенко. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, несколько дней назад переживший покушение в Киеве, которое было проведено как целенаправленный взрыв, сообщил в Facebook, что Окуеву, работавшую его помощницей, убили выстрелом в голову.

Это не первое покушение, пережитое Осмаевым. В июне 2017 года в Киеве в Осмаева и Окуеву стрелял киллер Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу Динго, представившись журналистом Le Monde. СМИ писали, что чеченец пользуется покровительством главы Чечни Рамзана Кадырова и выполняет “деликатные поручения” по устранению его врагов.

В марте 2014 года обвиняемый в покушении на Путина Осмаев попросил украинское гражданство. В феврале 2012 года его задерживали в Одессе по подозрению в причастности к взрыву 4 января 2012 года в одесской квартире. Тогда во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана.

27 февраля в СБУ заявили, что задержанием в Одессе российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов по подготовке покушения на Путина после президентских выборов в РФ.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева, после чего процесс экстрадиции был остановлен. В итоге суд на Украине признал его виновным по трем статьям УК: незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ, неумышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее за собой взрыв гранаты и гибель человека, а также использование поддельного документа.

Осмаев избежал реального срока, хотя и признал свою вину. Суд счел, что времени, которое он провел под стражей, пока шло следствие, достаточно в качестве наказания. Обвинения в покушении на Путина с него сняли, и 18 ноября 2014 года после двух лет и девяти месяцев заключения он был освобожден.

В феврале 2015 года Осмаев стал новым командиром международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, воюющего в Донбассе на стороне украинских властей, после гибели занимавшего эту должность Исы Мунаева. Его жена Амина Окуева являлась пресс-секретарем батальона имени Дудаева.

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Метки: Адам Осмаев, В мире, МВД Украины