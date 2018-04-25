На Украине объявили праздником дни рождения Степана Бандеры и Симона Петлюры

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Верховная Рада (парламент) Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых — 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Об этом пишет РИА «Новости».

Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019 года. В следующем году на Украине отпразднуют дни рождения «выдающихся украинских деятелей» — художника-авангардиста Казимира Малевича и работавшего в Российской империи и США авиаконструктора Игоря Сикорского. Также в списке значится председатель директории Украинской народной республики Симон Петлюра.

Нацбанк отчеканит памятные монеты, а «Укрпочта» издаст почтовые конверты и марки. Министерство образования обязали обеспечить проведение в школах и вузах уроков, посвященных этим дням рождения, Министерство культуры — организовать выставки и тематические мероприятия, а комитет по вопросам телевидения и радиовещания — способствовать освещению в СМИ.

Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов»*, действовавшую в середине XX века, ее боевым крылом была «Украинская повстанческая армия»*, которую сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После Великой Отечественной войны УПА* продолжила действовать против советской власти: жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

В октябре этого года парламент Украины официально утвердила новое приветствие и отзыв в Вооруженных силах и полиции страны. Во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать «Слава Украине», а в ответ «Героям слава».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее назвала новое воинское приветствие попыткой героизации нацизма, поскольку лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА). Приветствие пособников нацистов приобрело популярность на Украине во время киевского Майдана зимой 2013-2014 года, с тех пор к нему нередко прибегают и политики.

Это вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время Второй мировой войны. Одним из таких зверств была Волынская резня — массовое уничтожение поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

В феврале нынешнего года Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.

NEWSru.com

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3_PARLIAMENT_OF_UKRAINE_2017_Vadim_Chuprina.jpg#/media/File:3_PARLIAMENT_OF_UKRAINE_2017_Vadim_Chuprina.jpg