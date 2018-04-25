На Украине завели уголовное дело на Росавиацию по подозрению в подделке сертификатов для самолетов «Руслан»

Национальная полиция Украины 17 июля возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Росавиации и авиакомпании «Волга-Днепр» за подделку сертификатов летной годности для самолетов Ан-124-100 «Руслан».

По данным пресс-службы юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» — представителя госконцерна «Антонов», — уголовное производство открыто по части 2 статьи 364 УК Украины, в частности, по факту злоупотребления служебным положением, сообщает «Украинская правда», которую цитирует ТАСС.

В противоправных действиях подозреваются должностные лица Федерального агентства воздушного транспорта РФ и немецкой компании AMTES, которая входит в группу компаний «Волга-Днепр».

«На госпредприятии «Антонов» уверены, что ни одна компания в мире, кроме «Антонова», не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета такого класса в условиях интенсивной эксплуатации в течение длительного времени», — пишет газета.

В сентябре 2015 года государственный концерн «Антонов» по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП «ОАК-Антонов», что создало для компании «Волга-Днепр» серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла Ан-124-100 «Руслан» — крупнейшего в мире грузового гражданского самолета, отмечает ТАСС.

В начале мая 2018 года «Коммерсант» сообщал, что Украина направила жалобу на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). По мнению Киева, одобренная российским агентством воздушного транспорта эксплуатация самолетов «Ан», в том числе «Русланов» без участия украинского концерна «Антонов» создает угрозу жизни и инфраструктуре стран, где используются самолеты этой модели.

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