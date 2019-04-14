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На улицах Вильнюса — гибридный автобус

Фото BFL

До 17 апреля утром на улицах Вильнюса будет курсировать первый гибридный сдвоенный автобус. Пока еще он используется для испытаний. Он курсирует по городу на скорых маршрутах, поэтому горожане и гости столицы смогут ознакомиться с ним и испробовать.

«Этот автобус пока еще тестируют. Перед осуществлением третьего этапа обновления общественного транспорта в столице, в ходе которого закупят 70 автобусов (50 двухосевых и 20 трехосевых), мы хотим выбрать вариант — гибридный автобус или другие технологии», – сказал технический директор ЗАО «Вильнюсский общественный транспорт» Миндаугас Жалкаускас.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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