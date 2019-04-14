На улицах Вильнюса — гибридный автобус

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До 17 апреля утром на улицах Вильнюса будет курсировать первый гибридный сдвоенный автобус. Пока еще он используется для испытаний. Он курсирует по городу на скорых маршрутах, поэтому горожане и гости столицы смогут ознакомиться с ним и испробовать.

«Этот автобус пока еще тестируют. Перед осуществлением третьего этапа обновления общественного транспорта в столице, в ходе которого закупят 70 автобусов (50 двухосевых и 20 трехосевых), мы хотим выбрать вариант — гибридный автобус или другие технологии», – сказал технический директор ЗАО «Вильнюсский общественный транспорт» Миндаугас Жалкаускас.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt