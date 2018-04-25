На вершинах рейтингов – И. Шимоните

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В тройке лидеров потенциальных кандидатов на пост президента Литвы Ингрида Шимоните поднялась на второе место и опередила премьера Саулюса Сквярнялиса, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai и опубликованного порталом delfi.lt.

По данным опроса, опубликованного в пятницу, член парламентской фракции консерваторов И. Шимоните, получила бы 16,6% голосов опрошенных, если бы выборы состоялись в эти выходные – месяц назад, за него готовы были бы голосовать 10,3% респондентов.

На первом месте остается экономист Гитанас Науседа, его, по данным октябрьского опроса, поддержали бы 25,1% опрошенных. За С. Сквярнялиса на президентских выборах голосовали бы 10,5% жителей.

В октябре 9,2% опрошенных были склонны голосовать за бывшего дипломата Вигаудаса Ушацкаса, который после праймериз консерваторов решил, что не будет участвовать в выборах. 4,9% поддержали бы мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, 2,7% – европарламентария Вилию Билнкявичюте, 2,2% – лидера «аграриев» Рамунаса Карбаускиса.

Еще 8,2% утверждали, что не знают, какого кандидата выбрать, а 10,2% участвовавших в опросе не голосовали бы на выборах вообще.

Опрос по заказу портала DELFI 16-30 октября провела компания рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai.

12 ноября в Литве официально начиналась политическая кампания выборов президента. Выборы главы государства состоятся 12 мая следующего года, второй тур намечен на 26 мая.

BNS