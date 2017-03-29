На Via Baltica в автоаварии погибли два гражданина Латвии

В среду на автомагистрали Via Baltica в 8:17 при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли двое граждан Латвии, сообщает полиция Мариямполе.

Автомобиль Renault 307, в котором ехали латвийцы (один из них 1966 г.р.), по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся со следовавшим со стороны Каунаса грузовиком, которым управлял гражданин Литвы.

Оба человека, которые ехали в легковом автомобиле, погибли сразу, водитель грузовика не пострадал.

BNS

Метки: Via Baltica, автоавария, Литва