На восток Индии надвигается тропический циклон «Фани»: эвакуируют более миллиона жителей

🔊 Воспроизвести

В Бенгальском заливе тропический циклон «Фани» приближается к побережью индийского штата Одиша. По данным департамента метеорологии страны (IMD), он находится в 160 км к востоку от города Вишакхапатнам и движется в северном направлении со скоростью 15 км/ч.

Скорость ветра оценивается в 200-210 км/ч, порывы достигают 230 км/ч. По прогнозам, тропический циклон выйдет на сушу в районе между городами Гопалпур и Чандбали около полудня 3 мая. При этом скорость ветра может составить 170-180 км/ч. Кроме того, предупреждают о высоком штормовом нагоне и проливных дождях.

По оценкам властей, в Одише от стихии могут пострадать 52 города и 10 тысяч деревень. Из опасных районов эвакуируют более 1,1 миллиона жителей. В настоящее время свои дома покинули около 330 тысяч человек. Для них открыты 900 пунктов временного размещения, сообщает NDTV.

Ненастная погода затронет и соседние штаты — Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия. Береговая охрана и ВМС Индии развернули корабли и вертолеты для спасательных операций, а армия и подразделения ВВС в трех штатах переведены в режим ожидания.

По разным оценкам, это будет самый мощный циклон, который ударит по Одише с 2014 года. Ветер и ливни угрожают жизням людей — в 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тысяч человек, отмечает агентство ТАСС. Стихия также может нанести серьезный ущерб зерновым культурам, плантациям фруктовых деревьев, представляет угрозу старым постройкам, линиям электропередачи и т.п.

NEWSru.com