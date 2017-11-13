На встрече главы Orlen Lietuva и министра энергетики – важные для концерна проблемы

В понедельник министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас встретится с руководством польского концерна Orlen и находящегося в его управлении нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva. Вероятно, что на встрече будут обсуждаться проблемы, актуальные для НК.

По словам представителей министерства, встреча состоится по инициативе Orlen Lietuva .

Во встрече министра с главой литовской компании Ирениюшом Фафарой также примет участие главный экономист Orlen Адам Чижевский.

Orlen Lietuva вместе с предприятиями Achema и Lifosa стремятся к тому, чтобы произведенная для их нужд электроэнергия облагалась меньшей платой за услуги, отвечающие общественным интересам, либо чтобы она вовсе была упразднена.

Orlen Lietuva вместе с тремя другими компаниями в этом году победила на третичном аукционе резерва электроэнергии, объявленном Litgrid , – в следующем году она обеспечит резерв в 120 мегаватт. Пока не сообщается, сколько будет заплачено победителям аукциона за услуги.

До сих пор третичный резерв мощности обеспечивал производитель электроэнергии Lietuvos energijos gamyba ( LEG ).

BNS

Метки: Литва